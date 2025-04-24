İstanbullular Parklardaki Ağaçları Streçleyerek Soğuktan Korunmaya Çalıştı

İstanbul’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar kesilmedi. Vatandaşlardan kimileri yalnızca gündüzü değil, geceyi de parklarda ve arabalarında geçirdi. Hava bir önceki günlere kıyasla daha serin olduğu için streç film kullanarak soğuk havanın etkisini azaltanlar oldu. Ağaçlara streç filmi birkaç tur dolayarak alan yarattılar. Vatandaşlar o anları TikTok hesaplarından paylaştı.