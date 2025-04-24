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İstanbullular Parklardaki Ağaçları Streçleyerek Soğuktan Korunmaya Çalıştı

İstanbullular Parklardaki Ağaçları Streçleyerek Soğuktan Korunmaya Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 08:17

İstanbul’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar kesilmedi. Vatandaşlardan kimileri yalnızca gündüzü değil, geceyi de parklarda ve arabalarında geçirdi. Hava bir önceki günlere kıyasla daha serin olduğu için streç film kullanarak soğuk havanın etkisini azaltanlar oldu. Ağaçlara streç filmi birkaç tur dolayarak alan yarattılar. Vatandaşlar o anları TikTok hesaplarından paylaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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