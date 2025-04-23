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Deprem Umurunda Bile Olmadı! Başakşehir’de Bir Berber Depremden Sonra Tıraşına Devam Etti

Deprem Umurunda Bile Olmadı! Başakşehir’de Bir Berber Depremden Sonra Tıraşına Devam Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 18:28 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 18:40

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan peş peşe depremler, kent genelinde paniğe neden oldu. Önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılar sonrası birçok vatandaş evlerinden çıkıp sokaklara döküldü. Artçı depremler arka arkaya gelirken, herkes güvenli alanlara yöneldi. Dikkat çeken bir detay ise sosyal medyada gündem oldu. Başakşehir’de bir berber, deprem anında bile tıraşına devam ederek adeta hiçbir şey olmamış gibi davranmasıyla şaşkınlık yarattı. O anlara ait görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Bugün Türkiye, güne deprem haberiyle başladı biliyorsunuz ki.

Bugün Türkiye, güne deprem haberiyle başladı biliyorsunuz ki.

Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, İstanbul saat 12.49’da bu kez çok daha güçlü bir sarsıntıyla sallandı. 6.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 13 saniye sürdü ve şehir genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedildi.

Ancak o anlarda Başakşehir'de yer alan bir berber, dükkan önünde tıraşını yapmaktan geri durmadı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İşte o anlar:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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