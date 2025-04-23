Deprem Umurunda Bile Olmadı! Başakşehir’de Bir Berber Depremden Sonra Tıraşına Devam Etti

Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, İstanbul saat 12.49’da bu kez çok daha güçlü bir sarsıntıyla sallandı. 6.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 13 saniye sürdü ve şehir genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedildi.

Ancak o anlarda Başakşehir'de yer alan bir berber, dükkan önünde tıraşını yapmaktan geri durmadı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.