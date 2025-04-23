Deprem Umurunda Bile Olmadı! Başakşehir’de Bir Berber Depremden Sonra Tıraşına Devam Etti
23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan peş peşe depremler, kent genelinde paniğe neden oldu. Önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılar sonrası birçok vatandaş evlerinden çıkıp sokaklara döküldü. Artçı depremler arka arkaya gelirken, herkes güvenli alanlara yöneldi. Dikkat çeken bir detay ise sosyal medyada gündem oldu. Başakşehir’de bir berber, deprem anında bile tıraşına devam ederek adeta hiçbir şey olmamış gibi davranmasıyla şaşkınlık yarattı. O anlara ait görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Bugün Türkiye, güne deprem haberiyle başladı biliyorsunuz ki.
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İşte o anlar:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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