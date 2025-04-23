Deprem Sonrası Çok Konuşulan Görüntü: 3. Kattan Atladı, Hiçbir Şey Olmamış Gibi Yürüdü
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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılan yaşandı.
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İstanbul Valiliği, panik sebebiyle yüksekten atlamalar yaşandığını ve 151 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3. katından atlayan kişi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Arabanın üstünden inen kişi, hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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