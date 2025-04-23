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Deprem Sonrası Çok Konuşulan Görüntü: 3. Kattan Atladı, Hiçbir Şey Olmamış Gibi Yürüdü

Deprem Sonrası Çok Konuşulan Görüntü: 3. Kattan Atladı, Hiçbir Şey Olmamış Gibi Yürüdü

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 17:26 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 17:39

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında binanın 3. katından atlayan adam, otomobilin üzerine düştü. Balkondan atlayan kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılan yaşandı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılan yaşandı.

Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi.

İstanbul Valiliği, panik sebebiyle yüksekten atlamalar yaşandığını ve 151 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, panik sebebiyle yüksekten atlamalar yaşandığını ve 151 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan bir adam da deprem anında balkondan atladı.

6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3. katından atlayan kişi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Arabanın üstünden inen kişi, hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3. katından atlayan kişi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Arabanın üstünden inen kişi, hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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