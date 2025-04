Oyuncu Sevil Akdağ Tarafından Öldürülen Elif Kırav'ın Annesi Gözyaşları İçinde Her Şeyi Anlattı

Öldürülen Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav her şeyi anlattı. ''İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Asabi, kıskanç hareketleri vardı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi'' diyen Kırav şu ifadeleri kullandı:

''Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Kafasının her yerini delmiş, hele sırtı her yeri bıçak yarasıydı. Kızım koltuklarda kıvranırken yere düşmüş, yerde can vermiş.Kızım ne alırsa aynısını o da alıyordu, çok kıskançtı. İçimden benim ona karşı hiçbir sevgi yoktu, hep kötü bir his vardı. Hiç o kıza ısınamadım. Kızıma çok azap çektirmiş, canice vahşice öldürmüş kızımı ve müebbetini istiyorum onun. Göğüslerine, her yerine vurmuş, vurmadığı yer kalmamış. Ben her yerde kızımı görüyorum. Polis 'ben böyle bir cinayet görmedim' diyor. Bir de yatak odasında çekmeceleri kırılmış, bir şey mi aradı onu bilmiyoruz. Türkiye'ye sesleniyorum, bunun oradan çıkması benim ölümümdür. Dayanamam, ben bu acıya dayanacak da değilim. 2-3 kere hastaneye kaldırmışlar beni.''