Oyuncu Sevil Akdağ Tarafından Öldürülen Elif Kırav'ın Annesi Gözyaşları İçinde Her Şeyi Anlattı
Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırav'ın annesi Şükran Kırav ise her şeyi anlattı.
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Oyuncu arkadaşı tarafından öldürülen sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav, Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programına konuk oldu. Burada konuşan acılı anne gözyaşları içinde konuştu.
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Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.
Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav da bildiklerini tek tek paylaştı. Furkan Kırav, Sevil Akdağ'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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