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Oyuncu Sevil Akdağ Tarafından Öldürülen Elif Kırav'ın Annesi Gözyaşları İçinde Her Şeyi Anlattı

Oyuncu Sevil Akdağ Tarafından Öldürülen Elif Kırav'ın Annesi Gözyaşları İçinde Her Şeyi Anlattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 14:58

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırav'ın annesi Şükran Kırav ise her şeyi anlattı.

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Oyuncu arkadaşı tarafından öldürülen sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav, Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programına konuk oldu. Burada konuşan acılı anne gözyaşları içinde konuştu.

Oyuncu arkadaşı tarafından öldürülen sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav, Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programına konuk oldu. Burada konuşan acılı anne gözyaşları içinde konuştu.

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav ile 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.  Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.

Öldürülen Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav her şeyi anlattı. ''İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Asabi, kıskanç hareketleri vardı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi'' diyen Kırav şu ifadeleri kullandı:

''Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Kafasının her yerini delmiş, hele sırtı her yeri bıçak yarasıydı. Kızım koltuklarda kıvranırken yere düşmüş, yerde can vermiş.Kızım ne alırsa aynısını o da alıyordu, çok kıskançtı. İçimden benim ona karşı hiçbir sevgi yoktu, hep kötü bir his vardı. Hiç o kıza ısınamadım. Kızıma çok azap çektirmiş, canice vahşice öldürmüş kızımı ve müebbetini istiyorum onun. Göğüslerine, her yerine vurmuş, vurmadığı yer kalmamış. Ben her yerde kızımı görüyorum. Polis 'ben böyle bir cinayet görmedim' diyor. Bir de yatak odasında çekmeceleri kırılmış, bir şey mi aradı onu bilmiyoruz. Türkiye'ye sesleniyorum, bunun oradan çıkması benim ölümümdür. Dayanamam, ben bu acıya dayanacak da değilim. 2-3 kere hastaneye kaldırmışlar beni.''

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav da bildiklerini tek tek paylaştı. Furkan Kırav, Sevil Akdağ'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav da bildiklerini tek tek paylaştı. Furkan Kırav, Sevil Akdağ'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

''Kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk ama benim ablam arkadaşlığını kesebilecek gibi değildi. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşecek bir arkadaşlığı vardı.  Canilik var ortada. Olayın doğrusu farklı. Eve geldikten sonra 30 bıçak yarası değil 53 bıçak yarası vardı.Benim tahminimce yanından bıçakla gelmiş. Bunu sosyal medyadan kendi arkadaşları tarafından böyle biliyoruz. Bir kavgaya bıçakla geliyorsan ya husumetin vardır, ya da karşı tarafın seni alacağını düşündüğün için bıçakla gelirsin. Gücünün yetmeyeceğini anladığı için böyle bir hamlede bulunmuş. Ölmediği sürece bu işin içinden çıkamayacak. Benim ablamı canice katletti. O ablam dışında kendini ve çocuğunu da öldürmüş sayılır.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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