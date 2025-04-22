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Timsah Derisi Çantasıyla Ünlünen Müge Dümer, Kirasını Bile Ödeyemiyor

Timsah Derisi Çantasıyla Ünlünen Müge Dümer, Kirasını Bile Ödeyemiyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 09:55 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 10:05

'Türkiye'nin En Bonkör Kocası' olarak tanınan iş insanı Ercan Canmutlu'nun eski eşi Müge Dümer'in kirasını ödeyemediği için evine icra memurlarının geldiği iddia edildi.  Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşuluyor.

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Bir zamanlar servet içinde yüzen, her hareketi magazin sayfalarında yer alan sosyetik isim Müge Dümer bu sefer pahalı çantalarıyla gündeme gelmedi.

Bir zamanlar servet içinde yüzen, her hareketi magazin sayfalarında yer alan sosyetik isim Müge Dümer bu sefer pahalı çantalarıyla gündeme gelmedi.

Eski eşi Ercan Canmutlu'nun aldığı timsah derisi çantayla ünlünen Müge Dümer'in kirasını ödeyemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

''Türkiye'nin en bonkör kocası'' ile ''Türkiye'nin en şanslı kadını'' diye tanınan sosyetik çift Müge Dümer ve Ercan Canmutlu 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti.

''Türkiye'nin en bonkör kocası'' ile ''Türkiye'nin en şanslı kadını'' diye tanınan sosyetik çift Müge Dümer ve Ercan Canmutlu 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti.

Böylelikle sosyetedeki şatafatlı hediyeler ve jestler bir nevi tarih oldu. Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Müge Dümer'in Beykoz'da oturduğu dairenin kirasını ve aidatları ödeyemediği ortaya çıktı. Ev sahibinin icra memurlarıyla kapıya dayandığı, Müge Dümer'i evden kovmaya çalıştığı öğrenildi.

Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşulurken,  Ercan Canmutlu'nun da ekonomik sıkıntılar yaşandığı ve arkadaşlarından aldığı borçları ödeyemediği iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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