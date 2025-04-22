Timsah Derisi Çantasıyla Ünlünen Müge Dümer, Kirasını Bile Ödeyemiyor
'Türkiye'nin En Bonkör Kocası' olarak tanınan iş insanı Ercan Canmutlu'nun eski eşi Müge Dümer'in kirasını ödeyemediği için evine icra memurlarının geldiği iddia edildi. Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşuluyor.
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Bir zamanlar servet içinde yüzen, her hareketi magazin sayfalarında yer alan sosyetik isim Müge Dümer bu sefer pahalı çantalarıyla gündeme gelmedi.
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''Türkiye'nin en bonkör kocası'' ile ''Türkiye'nin en şanslı kadını'' diye tanınan sosyetik çift Müge Dümer ve Ercan Canmutlu 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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