Timsah Derisi Çantasıyla Ünlünen Müge Dümer, Kirasını Bile Ödeyemiyor

Böylelikle sosyetedeki şatafatlı hediyeler ve jestler bir nevi tarih oldu. Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Müge Dümer'in Beykoz'da oturduğu dairenin kirasını ve aidatları ödeyemediği ortaya çıktı. Ev sahibinin icra memurlarıyla kapıya dayandığı, Müge Dümer'i evden kovmaya çalıştığı öğrenildi.

Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşulurken, Ercan Canmutlu'nun da ekonomik sıkıntılar yaşandığı ve arkadaşlarından aldığı borçları ödeyemediği iddia edildi.