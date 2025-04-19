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İsminin Hikayesi Dikkat Çekti: ''Ağlayan Gelin''i Görmek İsteyenler Zorlu Bir Yolculuğa Çıktı: ''Ömrü 20 Gün''

İsminin Hikayesi Dikkat Çekti: ''Ağlayan Gelin''i Görmek İsteyenler Zorlu Bir Yolculuğa Çıktı: ''Ömrü 20 Gün''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 16:40

''Ağlayan Gelin'' olarak da bilinen ters laleleri görmek için 16 kişi zorlu bir yolculuğa çıktı. 2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ters lalelerin ömrü 15-20 gün arasında değişiyor.

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Ters lalelerin ''Ağlayan Gelin'' olarak bilinmesinin hikayesi ise dikkat çekiyor.

Ters lalelerin ''Ağlayan Gelin'' olarak bilinmesinin hikayesi ise dikkat çekiyor.

Hristiyanların inancına göre ters lale, Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra çok üzülen Meryem Ana’nın toprağa döktüğü gözyaşlarından filizlenmiş. Bu nedenle de “ağlayan gelin” adını almış.

Ters laleler, işte böylesine etkileyeci bir hikayeye sahip. 2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ters laleler, herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ters laleler, işte böylesine etkileyeci bir hikayeye sahip. 2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ters laleler, herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ömrü 15-20 gün olan ters laleleri görmek isteyen dağcılar, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentten Kahramanmaraş'a akın etti.

İkinci kez ters laleyi görmek için Ankara'dan yola çıkan Cemil Talu, şunları söyledi:

İkinci kez ters laleyi görmek için Ankara'dan yola çıkan Cemil Talu, şunları söyledi:

'16 kişi laleler için geldik. Geçen yıl gelmiştim. Yerel rehber laleleri gezdirmişti. Harika bir manzara. Arkadaşlarım bahsetmişti bana ama burada böyle laleler olabileceği aklıma gelmemişti. Geçen yıl geldiğimde çok şaşırmıştım. Buraya 4 dağcılık grubu olarak etkinlik düzenledik. Hem laleleri görelim hem de tırmanış yapalım diye buraya geldik.'

"Ters laleler Afşin için önemli bir bitki'' diyen Afşin Kültür Sanat Derneği Başkanı Selçuk Kösebalaban sözlerine şöyle devam etti:

"Ters laleler Afşin için önemli bir bitki'' diyen Afşin Kültür Sanat Derneği Başkanı Selçuk Kösebalaban sözlerine şöyle devam etti:

''Türkiye'nin birçok yerinde ters lale var. Fakat ömrü 15-20 gün olan bu bitki Afşin'in 4-5 bölgesinde. 'Dağcılık ekipleri ters laleyi ziyaret etti. Burada ziyaretçilerden istediğimiz en önemli konu ters lalelerimiz çok kıymetli. Sökülmesi veya zarar verilmesi yasak. Çok ciddi para cezaları var. Gelen ziyaretçilerden isteğimiz bizlere emanet olan bu kültürel mirasımızı sonraki nesillere aktarmak.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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