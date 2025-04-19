İsminin Hikayesi Dikkat Çekti: ''Ağlayan Gelin''i Görmek İsteyenler Zorlu Bir Yolculuğa Çıktı: ''Ömrü 20 Gün''

''Türkiye'nin birçok yerinde ters lale var. Fakat ömrü 15-20 gün olan bu bitki Afşin'in 4-5 bölgesinde. 'Dağcılık ekipleri ters laleyi ziyaret etti. Burada ziyaretçilerden istediğimiz en önemli konu ters lalelerimiz çok kıymetli. Sökülmesi veya zarar verilmesi yasak. Çok ciddi para cezaları var. Gelen ziyaretçilerden isteğimiz bizlere emanet olan bu kültürel mirasımızı sonraki nesillere aktarmak.'