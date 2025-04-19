İsminin Hikayesi Dikkat Çekti: ''Ağlayan Gelin''i Görmek İsteyenler Zorlu Bir Yolculuğa Çıktı: ''Ömrü 20 Gün''
''Ağlayan Gelin'' olarak da bilinen ters laleleri görmek için 16 kişi zorlu bir yolculuğa çıktı. 2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ters lalelerin ömrü 15-20 gün arasında değişiyor.
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Ters lalelerin ''Ağlayan Gelin'' olarak bilinmesinin hikayesi ise dikkat çekiyor.
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Ters laleler, işte böylesine etkileyeci bir hikayeye sahip. 2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ters laleler, herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.
İkinci kez ters laleyi görmek için Ankara'dan yola çıkan Cemil Talu, şunları söyledi:
"Ters laleler Afşin için önemli bir bitki'' diyen Afşin Kültür Sanat Derneği Başkanı Selçuk Kösebalaban sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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