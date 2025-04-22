İş Yerinde Müzik Çalana Ceza: Ödeme Yapmayanlara Hapis Cezası Var
Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeleri yakında ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İş yerinde arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi. Ödeme yapmayanlara hapis cezası var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için de ceza var. Lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası geleceği açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın