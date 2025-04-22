İş Yerinde Müzik Çalana Ceza: Ödeme Yapmayanlara Hapis Cezası Var

Dükkanına ihtarname gönderildiğini söyleyen ve İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, ''İhtarnamede 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' yazıyordu. Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?' dedi.