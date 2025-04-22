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İş Yerinde Müzik Çalana Ceza: Ödeme Yapmayanlara Hapis Cezası Var

İş Yerinde Müzik Çalana Ceza: Ödeme Yapmayanlara Hapis Cezası Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 13:30

Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeleri yakında ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İş yerinde arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi. Ödeme yapmayanlara hapis cezası var.

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Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi.

İşletmeler, mekanlarında çalan müzikler için telif ücretiyle karşı karşıya kalacak.

Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi.

ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için de ceza var. Lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası geleceği açıklandı.

ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için de ceza var. Lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası geleceği açıklandı.

Dükkanına ihtarname gönderildiğini söyleyen ve İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, ''İhtarnamede 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' yazıyordu. Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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