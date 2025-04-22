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Altın Rekora Koştu: Gram ve Çeyrek Altında Yeni Zirve

Altın Rekora Koştu: Gram ve Çeyrek Altında Yeni Zirve

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 10:25

Bugün en çok merak konu altın oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam ederken gram altın 4.283,34'den güne başladı, çeyrek altın ise 7.103,00 liraya yükseldi.

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Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının ardından kontrolden çıkan ons altın, 3 bin 500 dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini yeniledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri sonrası altın fiyatlarında artış yaşandı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bir rekor daha kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri sonrası altın fiyatlarında artış yaşandı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bir rekor daha kırdı.

Gram altın yüzde 2 artışla 4.297 liraya kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Daha sonra biraz gerileyen gram altın şu anda 4.283,34 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 Nisan güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.286,94 TL

Çeyrek altın 7.103,00 TL

Yarım altın 14.205,00 TL

Cumhuriyet altını 28.301,00 TL

Gremse altın 69.474,13 TL

ONS altın 3.482,51 dolar

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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