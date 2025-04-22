Altın Rekora Koştu: Gram ve Çeyrek Altında Yeni Zirve
Bugün en çok merak konu altın oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam ederken gram altın 4.283,34'den güne başladı, çeyrek altın ise 7.103,00 liraya yükseldi.
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Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri sonrası altın fiyatlarında artış yaşandı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bir rekor daha kırdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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