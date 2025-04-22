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Kalp ve Öpücük Emojisi Cinsel Taciz Sayıldı: 2 Bin 800 Lira İdari Para Cezası

Kalp ve Öpücük Emojisi Cinsel Taciz Sayıldı: 2 Bin 800 Lira İdari Para Cezası

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 11:44

Mahkeme emsal bir karara imza attı. Emojiler cinsel taciz sayıldı. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Diyarbakır'da sosyal medyadan tanımadığı kadına kalp ve öpücük emojileri gönderen 69 yaşındaki H.T. isimli adama cinsel taciz suçu işlediği gerekçesiyle para cezası verildi.

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Olay, Diyarbakır'da yaşandı. 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Olay, Diyarbakır'da yaşandı. 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Yaşlı adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.

Yaşlı adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cinsel taciz' suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini söyledi.

Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

69 yaşındaki yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını iddia etti. Davada karar çıktı. H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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