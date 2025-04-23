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İstanbul'da Deprem Paniği: Depreme Bebeğini Severken Yakalandı

İstanbul'da Deprem Paniği: Depreme Bebeğini Severken Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 16:53

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan bir baba, 6,2 büyüklüğündeki depreme bebeğini severken yakalandı. O anlar cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

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İşte o anlar:

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılan yaşandı.

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılan yaşandı.

Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen depreme bir baba bebeğini severken yakalandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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