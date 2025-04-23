Depremden Kaçan Vatandaş Okey Istakasını Bırakamadı

İstanbul'da art arda yaşanan depremler halka büyük panik yaşattı. Özellikle deprem anında bu panik zaman zaman kameralara da yansıdı. Vali Davut Gül de 151 yaralı tespit edildiğini bu yaralıların depremden panikle kaçmak isteyen kişiler olduğunu dile getirmişti.

Panikle sokağa kaçanlar arasında bir kişi vardı ki kısa sürede sosyal medyada viral oldu görüntüsüyle.