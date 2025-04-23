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Depremden Kaçan Vatandaş Okey Istakasını Bırakamadı

Depremden Kaçan Vatandaş Okey Istakasını Bırakamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 18:20

İstanbul'da art arda yaşanan depremler halka büyük panik yaşattı. Özellikle deprem anında bu panik zaman zaman kameralara da yansıdı. Vali Davut Gül de 151 yaralı tespit edildiğini bu yaralıların depremden panikle kaçmak isteyen kişiler olduğunu dile getirmişti. 

Panikle sokağa kaçanlar arasında bir kişi vardı ki kısa sürede sosyal medyada viral oldu görüntüsüyle.

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İstanbul'daki depremde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki depremde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Halkın büyük bir panik yaşadığı depremde birçok vatandaş kendini sokağa atarken, sosyal medyaya da ilginç görüntüler düştü. 151 kişinin panikle yaralandığı deprem anında bir vatandaş ilginç bir görüntüye imza attı.

Bir vatandaş depremde kendini sokağa atarken, elinde de okey ıstakası vardı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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