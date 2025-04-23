Depremden Sonra Halk Müze Gazhane'ye Sığındı, Mahir Polat Açıklama Yaptı

Mahir Polat, Müze Gazhane'ye sığınan halkın görüntülerini paylaşarak,

'Tam bunun anlatmaya çalışıyordum.

Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir.

Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok sevgilerimi gönderiyorum ❤️

Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir.

Hepimize çok çok geçmiş olsun.' dedi.