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Depremden Sonra Halk Müze Gazhane'ye Sığındı, Mahir Polat Açıklama Yaptı

Depremden Sonra Halk Müze Gazhane'ye Sığındı, Mahir Polat Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 17:10

İstanbul'da yaşanan depremin ardından toplanma alanları yeniden gündeme geldi. Birçok alan yapılaşmaya açılırken İstanbullular parklara sığındı. İstanbul'daki bir başka sığınma alanı ise Müze Gazhane oldu. Müze Gazhane'ye giden İstanbullular açık alanda güvende  kalmaya çalıştı. 

Müze Gazhane'yi İstanbul'a kazandıran isimlerden olan Mahir Polat da açıklama yayınladı.

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İstanbulluların toplanma alanlarından biri de Müze Gazhane oldu.

Deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla halk gidecek yer bulamamıştı.

Deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla halk gidecek yer bulamamıştı.

Müze Gazhane ve parklarda toplanan halk bir nebze güvenli olduğunu düşündüğü yerlere sığınıyor. 

Müze Gazhane'deki görüntülerin ardından yapıyı İstanbullulara kazandıran isimlerden olan Mahir Polat bir açıklama yaptı.

İBB operasyonlarında tutuklanan Mahir Polat, Silivri'den sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmişti.

İBB operasyonlarında tutuklanan Mahir Polat, Silivri'den sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmişti.

Mahir Polat, Müze Gazhane'ye sığınan halkın görüntülerini paylaşarak,

'Tam bunun anlatmaya çalışıyordum.

Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir.

Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok sevgilerimi gönderiyorum ❤️

Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir.

Hepimize çok çok geçmiş olsun.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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