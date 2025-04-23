Depremden Sonra Halk Müze Gazhane'ye Sığındı, Mahir Polat Açıklama Yaptı
İstanbul'da yaşanan depremin ardından toplanma alanları yeniden gündeme geldi. Birçok alan yapılaşmaya açılırken İstanbullular parklara sığındı. İstanbul'daki bir başka sığınma alanı ise Müze Gazhane oldu. Müze Gazhane'ye giden İstanbullular açık alanda güvende kalmaya çalıştı.
Müze Gazhane'yi İstanbul'a kazandıran isimlerden olan Mahir Polat da açıklama yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbulluların toplanma alanlarından biri de Müze Gazhane oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla halk gidecek yer bulamamıştı.
İBB operasyonlarında tutuklanan Mahir Polat, Silivri'den sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın