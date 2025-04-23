Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Valisi Davut Gül Depremle İlgili Edinilen İlk Bilgileri Paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül Depremle İlgili Edinilen İlk Bilgileri Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 16:08

İstanbul'da yaşanan depremin ardından bilgiler yavaş yavaş netleşiyor 3 saatte yaklaşık artçılarla birlikte 50 depremin yaşandığı İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde halk büyük bir panik yaşıyor. 

İstanbul Valisi Davut Gül de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne kurulan kriz masasından son bilgileri paylaştı. Vali Gül, can kaybı olmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul İl AFAD Merkezi'nde kriz masası kuruldu

İstanbul İl AFAD Merkezi'nde kriz masası kuruldu

Valilik hesabından yapılan açıklamada 'Valimiz Davut Gül, Marmara Denizi Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi’nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine ediyor.' denildi.

15.30 itibariyle eldeki veriler paylaşıldı.

15.30 itibariyle eldeki veriler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada 15.30 itibariyle elde edilen bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı:

- Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

- ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

- ⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

- ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

- ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da son bilgileri paylaştı:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da son bilgileri paylaştı:

'Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.

Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti.

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır.

Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın