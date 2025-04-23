İstanbul Valisi Davut Gül Depremle İlgili Edinilen İlk Bilgileri Paylaştı
İstanbul'da yaşanan depremin ardından bilgiler yavaş yavaş netleşiyor 3 saatte yaklaşık artçılarla birlikte 50 depremin yaşandığı İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde halk büyük bir panik yaşıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne kurulan kriz masasından son bilgileri paylaştı. Vali Gül, can kaybı olmadığını söyledi.
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İstanbul İl AFAD Merkezi'nde kriz masası kuruldu
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15.30 itibariyle eldeki veriler paylaşıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da son bilgileri paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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