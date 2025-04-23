Canlı Yayında Telefonuna Depremden Önce Uyarı Bildirimi Geldi
İstanbul'da art arda yaşanan depremler büyük bir paniğe neden oldu. Halk sokaklara inerken toplanma alanlarının doldurulmuş olması halkı parklara yönlendirdi.
Sosyal medyada birçok videoda insanların depreme nasıl yakalandığı görülürken, bir yayıncı da telefonuna gelen deprem uyarısına 'hayırdır inşallah' diyerek tepki verdikten iki dakika sonra depremi yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem uyarısını canlı yayında okudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar yayına böyle yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın