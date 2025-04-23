Canlı Yayında Telefonuna Depremden Önce Uyarı Bildirimi Geldi

Taskinefe isimli yayıncı telefonuna gelen bildirimi canlı yayında okudu. Yayında 'Bana deprem bildirimi geldi, konum olarak İstanbul'u gösterdi. Ben de yakın olduğum için beni de o daireye almış. Hayırdır inşallah, inşallah bir şey olmaz' diyen yayıncı kısa süre sonra 'Arkadaşlar şu an deprem oluyor. İstanbul'da bir sıkıntı var mı şu anda? Geçmiş olsun. İki dakika önce deprem uyarısı geldi 5.8 dediler. Siz de o alandasınız dedi. Telefonu kapattım koydum, sallanmaya başladım' dedi.