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Canlı Yayında Telefonuna Depremden Önce Uyarı Bildirimi Geldi

Canlı Yayında Telefonuna Depremden Önce Uyarı Bildirimi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 16:41

İstanbul'da art arda yaşanan depremler büyük bir paniğe neden oldu. Halk sokaklara inerken toplanma alanlarının doldurulmuş olması halkı parklara yönlendirdi. 

Sosyal medyada birçok videoda insanların depreme nasıl yakalandığı görülürken, bir yayıncı da telefonuna gelen deprem uyarısına 'hayırdır inşallah' diyerek tepki verdikten iki dakika sonra depremi yaşadı. 

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Deprem uyarısını canlı yayında okudu.

Deprem uyarısını canlı yayında okudu.

Taskinefe isimli yayıncı telefonuna gelen bildirimi canlı yayında okudu. Yayında 'Bana deprem bildirimi geldi, konum olarak İstanbul'u gösterdi. Ben de yakın olduğum için beni de o daireye almış. Hayırdır inşallah, inşallah bir şey olmaz' diyen yayıncı kısa süre sonra 'Arkadaşlar şu an deprem oluyor. İstanbul'da bir sıkıntı var mı şu anda? Geçmiş olsun. İki dakika önce deprem uyarısı geldi 5.8 dediler. Siz de o alandasınız dedi. Telefonu kapattım koydum, sallanmaya başladım' dedi.

O anlar yayına böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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