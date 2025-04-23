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Deprem Anında Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Bireyi Kucağına Alarak Çıkardı

Deprem Anında Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Bireyi Kucağına Alarak Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 22:39

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Deprem hepimizi her zaman olduğu gibi hazırlıksız yakaladı. Panikle kendini sokağa atan insanların görüntüleri, can havliyle üst katlardan atlayanların sağlık durumları haberlerini yakından takip ettik. Vali Davut Gül de 151 kişinin yaralandığını bunların da panik sonucu oluşan yaralanmalar olduğunu söylemişti. 

Ümraniye'de yaşanan bir depremden kaçma anı ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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Depreme rehabilitasyon merkezinde yakalandılar.

Depreme rehabilitasyon merkezinde yakalandılar.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Ümraniye’de faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde yakalanan iki kişi, paniğe kapılmadan can havliyle dışarı koştu. İçlerinden biri, içeride bulunan 35 yaşındaki engelli bireyi düşünmeden kucağına alarak hızla dışarı taşıdı. Deprem anında sergilenen bu örnek davranış, güvenlik kamerası görüntülerine yansırken izleyenlerin takdirini topladı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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