Deprem Anında Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Bireyi Kucağına Alarak Çıkardı

Deprem hepimizi her zaman olduğu gibi hazırlıksız yakaladı. Panikle kendini sokağa atan insanların görüntüleri, can havliyle üst katlardan atlayanların sağlık durumları haberlerini yakından takip ettik. Vali Davut Gül de 151 kişinin yaralandığını bunların da panik sonucu oluşan yaralanmalar olduğunu söylemişti.

Ümraniye'de yaşanan bir depremden kaçma anı ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.