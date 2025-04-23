Deprem Anında Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Bireyi Kucağına Alarak Çıkardı

Deprem hepimizi her zaman olduğu gibi hazırlıksız yakaladı. Panikle kendini sokağa atan insanların görüntüleri, can havliyle üst katlardan atlayanların sağlık durumları haberlerini yakından takip ettik. Vali Davut Gül de 151 kişinin yaralandığını bunların da panik sonucu oluşan yaralanmalar olduğunu söylemişti.
Ümraniye'de yaşanan bir depremden kaçma anı ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
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Depreme rehabilitasyon merkezinde yakalandılar.
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O anlar güvenlik kamerasına yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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