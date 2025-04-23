Deprem Sonrası "Birlikte Güçlüyüz" Diyen Espressolab Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Üniversitelere girmesiyle birlikte gençlerin tepkisini çeken Espressolab, Saraçhane Mitingleri'ndeki boykot listesinin de sembol markası oldu. Özgür Özel'in gençlerden gelen istek üzerine boykot listesine eklediği markaya sosyal medyada büyük tepkiler vardı.

Özel'in boykot çağrısının ardından AKP vekil ve bakanlarının destek amacıyla ziyaretlerde bulunduğu kahveci, sosyal medyada da boykot konusunda en çok konuşulanlardan oldu.

Espressolab, bugünkü depremin ardından da bir paylaşım yayınladı. 'Bina içerisinde yer almayan, müstakil mağazalarımız deprem sebebiyle evine giremeyen tüm vatandaşlarımıza açıktır.' diyen markaya sosyal medyada hem olumlu hem olumsuz tepkiler vardı.