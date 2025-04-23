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Deprem Sonrası "Birlikte Güçlüyüz" Diyen Espressolab Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Deprem Sonrası "Birlikte Güçlüyüz" Diyen Espressolab Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 19:53 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 19:56

Üniversitelere girmesiyle birlikte gençlerin tepkisini çeken Espressolab, Saraçhane Mitingleri'ndeki boykot listesinin de sembol markası oldu. Özgür Özel'in gençlerden gelen istek üzerine boykot listesine eklediği markaya sosyal medyada büyük tepkiler vardı. 

Özel'in boykot çağrısının ardından AKP vekil ve bakanlarının destek amacıyla ziyaretlerde bulunduğu kahveci, sosyal medyada da boykot konusunda en çok konuşulanlardan oldu. 

Espressolab, bugünkü depremin ardından da bir paylaşım yayınladı. 'Bina içerisinde yer almayan, müstakil mağazalarımız deprem sebebiyle evine giremeyen tüm vatandaşlarımıza açıktır.' diyen markaya sosyal medyada hem olumlu hem olumsuz tepkiler vardı.

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Espressolab, muhalefetin boykot listesinde önemli bir yerdeydi.

Espressolab, muhalefetin boykot listesinde önemli bir yerdeydi.

Özgür Özel'in Saraçhane'de isimlerini okumasının ardından AKP'li vekil ve bakanların ziyaretleriyle gündeme gelen marka bir süredir sosyal medyada konuşuluyor. 

Ciro düşüklüğü, mağaza kapatma gibi konularda adı geçen marka bugün yeni bir paylaşımla gündem oldu.

"Birlikte Güçlüyüz"

"Birlikte Güçlüyüz"

Bugün yaşanan ve hepimizi paniğe sürükleyen deprem sonrasında marka bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, 

'Birlikte Güçlüyüz!

Bina içerisinde yer almayan, müstakil mağazalarımız deprem sebebiyle evine giremeyen tüm vatandaşlarımıza açıktır.

Kahve, çay ve su ikramımızdır.

Hepimize geçmiş olsun.' deniyordu. Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları da adeta ikiye bölündü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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