Depremin Ardından Gözlerin Çevrildiği Uzmanlar Ortak Bir Görüşte Birleşemedi
Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor. Asla tek bir görüşün çıkmadığı yayınlarda her uzman fayı da depremi de beklentileri de kişisel yorumuyla harmanlayınca ortaya bir bilgi karmaşası çıkıyor. Bir uzman depremin bittiğini iddia ederken bir diğeri bunun bir başlangıç olduğunu iddia ediyor.
Her uzmanın farklı yorumu olunca halk da neye ya da kime inanacağını şaşırıyor. Uzmanların birbirinden farklı görüşlerini derledik.
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Yüksek Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan bugün Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu.
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Teyakkuz halinde olmamız gerektiğini söyleyen Şükrü Ersoy, bu depremin de hasarlar getirebileceğini söyledi:
Naci Görür de "asıl deprem bu değil" diyenlerden oldu.
Celal Şengör net bir yorum yapmaktan kaçındı.
Şener Üşümezsoy, depremlerin bittiğini iddia etti.
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Hasan Sözbilir, "Ucuz yırttık" açıklaması yaptı.
Ayrıca Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy'un ekranlar üzerinden atışması da dikkatlerden kaçmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Daha kendi aralarında fikir birliğine varamıyorlar bir de halkın kendisini dinlemesini istiyorlar. Çok tuhaf.