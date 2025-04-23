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Depremin Ardından Gözlerin Çevrildiği Uzmanlar Ortak Bir Görüşte Birleşemedi

Depremin Ardından Gözlerin Çevrildiği Uzmanlar Ortak Bir Görüşte Birleşemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 19:04

Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor. Asla tek bir görüşün çıkmadığı yayınlarda her uzman fayı da depremi de beklentileri de kişisel yorumuyla harmanlayınca ortaya bir bilgi karmaşası çıkıyor. Bir uzman depremin bittiğini iddia ederken bir diğeri bunun bir başlangıç olduğunu iddia ediyor. 

Her uzmanın farklı yorumu olunca halk da neye ya da kime inanacağını şaşırıyor. Uzmanların birbirinden farklı görüşlerini derledik.

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Yüksek Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan bugün Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan bugün Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, '7,2 büyüklüğünde bir depremin oluşabilmesi için, yaklaşık 6 milyar gigatonluk bir enerjinin sıkışması gerekiyor. Bu büyüklükte bir enerjinin birikmediği kanaatindeyim' görüşü bildirdi. Ayrıca asıl deprem bu değil diyen Ahmet Ercan, bunun büyük depremin öncüsü olabileceğini söyledi. Ercan,

'Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yaklaşık büyüklüğü 5.2'ye kadar varan 6.2 depreminin artçılarını duyacağız. Onlar da korkutacak ama bu büyüklükteki bir deprem İstanbul yapılarında yıkıcı olmaz.

Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Bu beklediğimiz büyüklüğün daha azı. Bu bu noktada bizim aslında beklediğimiz deprem büyüklüğü 7-7.2'dir. Ama buna ne zaman erişecek, bu konuda kesin bir bilgi vermek zor.' dedi.

Teyakkuz halinde olmamız gerektiğini söyleyen Şükrü Ersoy, bu depremin de hasarlar getirebileceğini söyledi:

Teyakkuz halinde olmamız gerektiğini söyleyen Şükrü Ersoy, bu depremin de hasarlar getirebileceğini söyledi:

'6,2’lik deprem daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda. Tabi iyi mühendislik görmüş yapıları bahsetmiyorum. Kırsal kesimlerde özellikle 6,2’lik deprem hasar vermiş olabilir. Yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi bile hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz altında olmakta yarar var. Dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor. Açık alanlarda durmak daha yararlı olabilir.'

Naci Görür de "asıl deprem bu değil" diyenlerden oldu.

Naci Görür de "asıl deprem bu değil" diyenlerden oldu.

Görür, 'İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak' dedi.

Celal Şengör net bir yorum yapmaktan kaçındı.

Celal Şengör net bir yorum yapmaktan kaçındı.

Şengör, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada '6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. ' dedi.v

Şener Üşümezsoy, depremlerin bittiğini iddia etti.

Şener Üşümezsoy, depremlerin bittiğini iddia etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaklaşık 20 gün önce yaptığı açıklamalar, yaşanan son depremlerin ardından yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, özellikle Kumburgaz ve Silivri hattında 6,0 ila 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini belirtmişti. Bölgede heyelan riski taşıyan alanların da aktifleşebileceğine dikkat çeken Üşümezsoy, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı.

Üşümezsoy depremin ardından da 'Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler' dedi.

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Hasan Sözbilir, "Ucuz yırttık" açıklaması yaptı.

Hasan Sözbilir, "Ucuz yırttık" açıklaması yaptı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, '“Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey.' dedi. Sözbilir ayrıca 'Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun' dedi.

Ayrıca Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy'un ekranlar üzerinden atışması da dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy'un ekranlar üzerinden atışması da dikkatlerden kaçmadı.

Prof. Dr. Celal Şengör, 'Marmara'da deprem bitti diyen Üşümezsoy için “Şener Üşümezsoy acaba hangi veriye dayanarak konuşuyor. Bilimsel bir çalışmasını göremedim.” dedi. 

Şener Üşümezsoy ise Celal Şengör'ü eleştirerek 'Bunların hepsi çöp. 1999 depreminden sonra Celal ‘İki ay içinde Marmara boydan boya kırılacak’ demişti.” diyerek meslektaşına sert ifadeler kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Lusitano

Daha kendi aralarında fikir birliğine varamıyorlar bir de halkın kendisini dinlemesini istiyorlar. Çok tuhaf.