Depremin Ardından Gözlerin Çevrildiği Uzmanlar Ortak Bir Görüşte Birleşemedi

Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor. Asla tek bir görüşün çıkmadığı yayınlarda her uzman fayı da depremi de beklentileri de kişisel yorumuyla harmanlayınca ortaya bir bilgi karmaşası çıkıyor. Bir uzman depremin bittiğini iddia ederken bir diğeri bunun bir başlangıç olduğunu iddia ediyor.

Her uzmanın farklı yorumu olunca halk da neye ya da kime inanacağını şaşırıyor. Uzmanların birbirinden farklı görüşlerini derledik.