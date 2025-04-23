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Cem Küçük, Ulaştırma Bakanı’na Seslendi: “Depremde Telefonlar Neden Çalışmıyor?”

Cem Küçük, Ulaştırma Bakanı’na Seslendi: “Depremde Telefonlar Neden Çalışmıyor?”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 22:27

Cem Küçük, TGRT'de Medya Kritik programında çekmeyen telefonlar sebebiyle Ulaştırma Bakanı'na seslendi. Küçük, 'Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na buradan soruyorum, bu telefon neden çalışmıyor?' diyen Küçük, ailesini aramak istediğini ama başaramadığını söyledi. 

Küçük, yaşananları canlı yayında eleştirdi.

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Cem Küçük'ten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na "çekmeyen telefon" sorusu

Cem Küçük'ten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na "çekmeyen telefon" sorusu

Cem Küçük, TGRT'de katıldığı programda, 'Evi aradım eşim, çocuklar... Kimseye ulaşamadım. Beni arayanlar ulaşamamış' dedi. Yaşanan mağduriyete değinen Cem Küçük, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na durumu ekranlardan sordu.

Cem Küçük, "Bu nasıl bir şebeke?" diye sordu.

Cem Küçük, "Bu nasıl bir şebeke?" diye sordu.

Küçük, 'Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na soruyorum. Bu telefon niye çalışmıyor? 12.49'da oldu deprem. 13.25'e kadar çalışmadı telefon. Sosyal medya mecraları bir ara geldi. WhatsApp ve normal hat bir süre gelmedi.' dedi.

Celal Şengör'ü kendisini güncellememekle suçlayan Küçük, "Ameliyat yapmayan doktor gibi" dedi.

Celal Şengör'ü kendisini güncellememekle suçlayan Küçük, "Ameliyat yapmayan doktor gibi" dedi.

Küçük, Şengör hakkında 'Celal Şengör kendini güncellemiyor. Ameliyat yapmayan doktor gibi. Bir doktor yirmi yıl ameliyat yapmazsa unutur, bir gazeteci 20 yıl bir şey okumazsa soğuk savaş dönemini yorumlar sadece. Oturduğu yerden 'en iyisi İstanbul'dan taşınmak' gibi boş laflar ediyor. 16 milyon nereye gidecek? İstanbul'un yarısı kiracı, sen babadan zenginsin gidersin.' dedi.

Cem Küçük: Bu telefonlar niye çalışmıyor?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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