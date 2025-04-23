Cem Küçük, Ulaştırma Bakanı’na Seslendi: “Depremde Telefonlar Neden Çalışmıyor?”
Cem Küçük, TGRT'de Medya Kritik programında çekmeyen telefonlar sebebiyle Ulaştırma Bakanı'na seslendi. Küçük, 'Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na buradan soruyorum, bu telefon neden çalışmıyor?' diyen Küçük, ailesini aramak istediğini ama başaramadığını söyledi.
Küçük, yaşananları canlı yayında eleştirdi.
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Cem Küçük'ten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na "çekmeyen telefon" sorusu
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Cem Küçük, "Bu nasıl bir şebeke?" diye sordu.
Celal Şengör'ü kendisini güncellememekle suçlayan Küçük, "Ameliyat yapmayan doktor gibi" dedi.
Cem Küçük: Bu telefonlar niye çalışmıyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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