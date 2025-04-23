Cem Küçük, Ulaştırma Bakanı’na Seslendi: “Depremde Telefonlar Neden Çalışmıyor?”

Küçük, Şengör hakkında 'Celal Şengör kendini güncellemiyor. Ameliyat yapmayan doktor gibi. Bir doktor yirmi yıl ameliyat yapmazsa unutur, bir gazeteci 20 yıl bir şey okumazsa soğuk savaş dönemini yorumlar sadece. Oturduğu yerden 'en iyisi İstanbul'dan taşınmak' gibi boş laflar ediyor. 16 milyon nereye gidecek? İstanbul'un yarısı kiracı, sen babadan zenginsin gidersin.' dedi.