Yunanistan Basınında 6.2 Şiddetindeki İstanbul Depremi Yorumlandı
İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem ve ardından gelen artçılar büyük İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Olası bir depremin nelere yol açacağı tartışılırken uzmanlar da bu depremin büyük İstanbul depremiyle olan bağına dair yorumlar yapıyor.
Benzer şekilde sınır komşularımızdan Yunanistan'ın da gündeminde İstanbul depremi vardı. Yunanistan Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, İstanbul depremini yorumladı.
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6.2 şiddetindeki İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu.
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Uzmanlar fikir ayrılığında...
Bir yorum da Yunanistan'dan geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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