Yunanistan Basınında 6.2 Şiddetindeki İstanbul Depremi Yorumlandı

Yunanistan Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, yapmış olduğu açıklamalarda 7.5 şiddetinde bir deprem beklediklerini olan bu depremin o fayla bağlantısının henüz belirsiz olduğunu söyedi.

Lekkas, 'İstanbul'da uzun yıllardır büyük bir deprem bekleniyor. Bununda 7.5 şiddetinde olacağı öngörülüyor. Bu 6.2 onun çok uzağında bir deprem. İki deprem arasında 40 kat güç ve enerji farkı var. 40 tane 6 şiddetinde deprem 7.5 şiddetinde depreme denk gelir' dedi.

Lekkas, 'Bir fay kırılıp daha büyük bir depreme yol açacak mı, yoksa 6 şiddetinde mi kalacak, bilmiyoruz. Bu büyük depremle ilgili mi yoksa başlı başına bir deprem mi sorusunu cevaplamak için çok erken' dedi.