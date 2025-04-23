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Yunanistan Basınında 6.2 Şiddetindeki İstanbul Depremi Yorumlandı

Yunanistan Basınında 6.2 Şiddetindeki İstanbul Depremi Yorumlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 20:39

İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem ve ardından gelen artçılar büyük İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Olası bir depremin nelere yol açacağı tartışılırken uzmanlar da bu depremin büyük İstanbul depremiyle olan bağına dair yorumlar yapıyor. 

Benzer şekilde sınır komşularımızdan Yunanistan'ın da gündeminde İstanbul depremi vardı. Yunanistan Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, İstanbul depremini yorumladı. 

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6.2 şiddetindeki İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu.

6.2 şiddetindeki İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu.

6.2 şiddetindeki depremin yanı sıra onlarca artçı depremle sallanan İstanbul ve çevre illerinde halk büyük bir korku yaşadı. Uzun süredir büyük İstanbul depremi beklentisi ile yaşayan İstanbullular, bu deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi yoksa farklı bir deprem mi diye tartışıyor.

Uzmanlar fikir ayrılığında...

Uzmanlar fikir ayrılığında...

Televizyona çıkan deprem uzmanları ortak bir görüş bildiremezken, Şener Üşümezsoy'un 'Marmara'da deprem bitti' söylemi en farklı söylem olarak ön plana çıkıyor. Ancak diğer uzmanlar büyük bir deprem daha beklediklerini kaydediyor.

Bir yorum da Yunanistan'dan geldi.

Bir yorum da Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, yapmış olduğu açıklamalarda 7.5 şiddetinde bir deprem beklediklerini olan bu depremin o fayla bağlantısının henüz belirsiz olduğunu söyedi. 

Lekkas, 'İstanbul'da uzun yıllardır büyük bir deprem bekleniyor. Bununda 7.5 şiddetinde olacağı öngörülüyor. Bu 6.2 onun çok uzağında bir deprem. İki deprem arasında 40 kat güç ve enerji farkı var. 40 tane 6 şiddetinde deprem 7.5 şiddetinde depreme denk gelir' dedi. 

Lekkas, 'Bir fay kırılıp daha büyük bir depreme yol açacak mı, yoksa 6 şiddetinde mi kalacak, bilmiyoruz. Bu büyük depremle ilgili mi yoksa başlı başına bir deprem mi sorusunu cevaplamak için çok erken' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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