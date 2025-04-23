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DEM Parti 11 Yıl Sonra 23 Nisan Resepsiyonuna Katıldı, Müsavat Dervişoğlu ile Tokalaştılar

DEM Parti 11 Yıl Sonra 23 Nisan Resepsiyonuna Katıldı, Müsavat Dervişoğlu ile Tokalaştılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 21:16

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen 23 Nisan resepsiyonu dikkat çekici katılım ve yokluklarla gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle resepsiyona katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise İstanbul’da yaşanan deprem sonrası programında değişiklik olabileceği, bu nedenle resepsiyona katılmasının beklenmediği belirtildi.

Resepsiyona DEM Parti, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile katıldı. Böylece Kürt siyaseti, 2014’ten bu yana ilk kez eş genel başkan düzeyinde TBMM resepsiyonunda temsil edilmiş oldu.

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Yoğun katıımlı resepsiyonda DEM Parti sürprizi vardı.

Yoğun katıımlı resepsiyonda DEM Parti sürprizi vardı.

DEM Parti'nin 11 yıl sonra yoğun bir katılım gösterdiği resepsiyonda İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da yer aldı. 

Resepsiyonda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la tokalaşan Dervişoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, “Allah yardımcısı olsun Sırrı Bey’in” ifadelerini kullandı.

Resepsiyondaki DEM Parti ve İYİ Parti buluşması kameralara da yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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