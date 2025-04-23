DEM Parti 11 Yıl Sonra 23 Nisan Resepsiyonuna Katıldı, Müsavat Dervişoğlu ile Tokalaştılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen 23 Nisan resepsiyonu dikkat çekici katılım ve yokluklarla gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle resepsiyona katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise İstanbul’da yaşanan deprem sonrası programında değişiklik olabileceği, bu nedenle resepsiyona katılmasının beklenmediği belirtildi.

Resepsiyona DEM Parti, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile katıldı. Böylece Kürt siyaseti, 2014’ten bu yana ilk kez eş genel başkan düzeyinde TBMM resepsiyonunda temsil edilmiş oldu.

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