Bir Grup Arkadaş İstanbul'da Yaşanan 6.2'lik Depreme Marmara Denizi Açıklarında Yakalandı

Marmara Denizi açıklarında teknede bulunan bir grup, sarsıntının etkisini suyun içinden hissetti. Denizdeki garip hareketlilik ve yükselen kabarcıklar ise gözle görülecek kadar belirgindi. Depremi yaşayan kadınlardan biri o anları kaydederken yaşadıklarını da anlattı. Anlattıkları ise deprem anının ne kadar sarsıcı olduğunu gözler önüne serdi. İşte o anlar...
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İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme farklı yerlerde yakalananlar arasında, Küçükçekmece açıklarında denize açılmış bir arkadaş grubu da vardı.
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İşte o korkutucu anlar:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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