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Bir Grup Arkadaş İstanbul'da Yaşanan 6.2'lik Depreme Marmara Denizi Açıklarında Yakalandı

Bir Grup Arkadaş İstanbul'da Yaşanan 6.2'lik Depreme Marmara Denizi Açıklarında Yakalandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 18:58

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Marmara Denizi açıklarında teknede bulunan bir grup, sarsıntının etkisini suyun içinden hissetti. Denizdeki garip hareketlilik ve yükselen kabarcıklar ise gözle görülecek kadar belirgindi. Depremi yaşayan kadınlardan biri o anları kaydederken yaşadıklarını da anlattı. Anlattıkları ise deprem anının ne kadar sarsıcı olduğunu gözler önüne serdi. İşte o anlar...

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İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme farklı yerlerde yakalananlar arasında, Küçükçekmece açıklarında denize açılmış bir arkadaş grubu da vardı.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme farklı yerlerde yakalananlar arasında, Küçükçekmece açıklarında denize açılmış bir arkadaş grubu da vardı.

O esnada teknede olan grup, yaşadıkları sarsıntının denizin yüzeyine nasıl yansıdığını hem gözlemledi hem de kayda aldı. Görüntülerde, kadraja giren su yüzeyinde aniden beliren kabarcıklar ve titreyen tekne net şekilde seçiliyor. Teknede bulunan bir kadın, “Az önce altımızda bir gürültü koptu. Bildiğiniz tekne sallandı” sözleriyle yaşananları tarif etti.

Videoyu çeken kadın, “Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi” dedi.

İşte o korkutucu anlar:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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