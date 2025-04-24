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İstanbul’da Depreme Yakalanan Genç, Rizeli Dedesinin Yatak Odasına Yaptırdığı Deprem Korunağını Paylaştı

İstanbul’da Depreme Yakalanan Genç, Rizeli Dedesinin Yatak Odasına Yaptırdığı Deprem Korunağını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 11:22

Dün öğle saatlerinde İstanbul’da yaşanan depremler, olası İstanbul depremi ihtimaliyle endişeye neden oldu. Yaşanan depremler arasında şiddeti en çok olan 6.2 büyüklüğündeydi. İstanbullu vatandaşlar depremlerin devamının yaşanması sebebiyle hala korku içerisinde. 

Depreme yakalanan bir genç de Rizeli dedesinin yıllar önce evlerine yaptırdığı bir korunağı paylaştı. Dedesi deprem ihtimalinde buraya sığınabilirsiniz düşüncesiyle yaptırmıştı bu korunağı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Genç adamın dedesinin yaptırdığı korunak kimilerine göre mantıklı kimilerine göre mantıksızdı.

Genç adamın dedesinin yaptırdığı korunak kimilerine göre mantıklı kimilerine göre mantıksızdı.

Alt kata ekstra basınç uygulayacağını söyleyenler de oldu, oraya sığınanların canına zarar verebileceğini söyleyenler de. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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