İstanbul’da Depreme Yakalanan Genç, Rizeli Dedesinin Yatak Odasına Yaptırdığı Deprem Korunağını Paylaştı

Dün öğle saatlerinde İstanbul’da yaşanan depremler, olası İstanbul depremi ihtimaliyle endişeye neden oldu. Yaşanan depremler arasında şiddeti en çok olan 6.2 büyüklüğündeydi. İstanbullu vatandaşlar depremlerin devamının yaşanması sebebiyle hala korku içerisinde.

Depreme yakalanan bir genç de Rizeli dedesinin yıllar önce evlerine yaptırdığı bir korunağı paylaştı. Dedesi deprem ihtimalinde buraya sığınabilirsiniz düşüncesiyle yaptırmıştı bu korunağı. Gelin detaylara geçelim.