İstanbul’da Depreme Yakalanan Genç, Rizeli Dedesinin Yatak Odasına Yaptırdığı Deprem Korunağını Paylaştı
Dün öğle saatlerinde İstanbul’da yaşanan depremler, olası İstanbul depremi ihtimaliyle endişeye neden oldu. Yaşanan depremler arasında şiddeti en çok olan 6.2 büyüklüğündeydi. İstanbullu vatandaşlar depremlerin devamının yaşanması sebebiyle hala korku içerisinde.
Depreme yakalanan bir genç de Rizeli dedesinin yıllar önce evlerine yaptırdığı bir korunağı paylaştı. Dedesi deprem ihtimalinde buraya sığınabilirsiniz düşüncesiyle yaptırmıştı bu korunağı. Gelin detaylara geçelim.
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Genç adamın dedesinin yaptırdığı korunak kimilerine göre mantıklı kimilerine göre mantıksızdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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