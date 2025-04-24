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İstanbul Depremi Esnasında Bir Tekel Sahibi Kaçmak Yerine İçki Rafını Tutmaya Çalıştı

İstanbul Depremi Esnasında Bir Tekel Sahibi Kaçmak Yerine İçki Rafını Tutmaya Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 16:12

İstanbul’da Silivri açıklarında art arda meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Artçıların da etkili olması sebebiyle İstanbullular geceyi sokakta geçirdi. Deprem anına ve sonrasına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse bir tekel sahibinin depreme dükkanda yakalandığı anlarla karşınızdayız. Depremin hissedilmesiyle birlikte panik yaşayan vatandaş canını mı kurtaracağına yoksa mallarını mı kurtaracağına karar veremedi.

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İşte o anlar 👇

İkileme düşen vatandaş, rafı tutmaya karar vermişti.

İkileme düşen vatandaş, rafı tutmaya karar vermişti.

Depremler sırasında metruk binalar çökerken kimi binalarda da hasar meydana geldi. Depremin vatandaşlarda yarattığı korku hali sürüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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