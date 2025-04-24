İstanbul Depremi Esnasında Bir Tekel Sahibi Kaçmak Yerine İçki Rafını Tutmaya Çalıştı
İstanbul’da Silivri açıklarında art arda meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Artçıların da etkili olması sebebiyle İstanbullular geceyi sokakta geçirdi. Deprem anına ve sonrasına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse bir tekel sahibinin depreme dükkanda yakalandığı anlarla karşınızdayız. Depremin hissedilmesiyle birlikte panik yaşayan vatandaş canını mı kurtaracağına yoksa mallarını mı kurtaracağına karar veremedi.
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İkileme düşen vatandaş, rafı tutmaya karar vermişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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