İstanbul Boğazı'nda Depreme Yakalanan Bir Yelkenlinin Yönü Değişti

İstanbul'da yaşanan deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İstanbullular günü sokaklarda geçirdi. Şehrin dört bir yanından korkutucu anlar kaydedil. İstanbul Boğazı'nda da deprem anında korkutan dalgalanmalar yaşandı.

İstabul Boğazı'nda bir yelkenlinin yönü değişti. Devrilme tehlikesi yaşayan yelkenlinin o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.