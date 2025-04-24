İstanbul Boğazı'nda Depreme Yakalanan Bir Yelkenlinin Yönü Değişti

İstanbul'da yaşanan deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İstanbullular günü sokaklarda geçirdi. Şehrin dört bir yanından korkutucu anlar kaydedil. İstanbul Boğazı'nda da deprem anında korkutan dalgalanmalar yaşandı.
İstabul Boğazı'nda bir yelkenlinin yönü değişti. Devrilme tehlikesi yaşayan yelkenlinin o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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