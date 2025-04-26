Japonya'da İnşaatta Çalışan Bir Türk "Depremlerde Binalar Neden Hasar Almıyor?" Sorusunu Göstererek Yanıtladı

Japonya, depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke olmasına rağmen, yapılarının büyük bir bölümü bu doğal felaketlerden minimum düzeyde etkileniyor veya tamamen hasarsız kalıyor. Bu durum, Japonya'nın sismik aktiviteye maruz kalma sıklığının, yapılarının dayanıklılığını arttırmak için geliştirdiği mühendislik tekniklerine bağlı elbette. Depremlere karşı dirençli yapılar inşa etme konusunda dünya lideri olan bu ülke, deprem güvenliği konusunda da öncü. Peki bu nasıl oluyor?

Japonya'da bir inşaatta çalışan Murat Recep Kırgıl isimli Bir Türk, inşaatın detaylarını gösterdi. İnşaatta kullanılan malzemeler ülkemiz hakkında uzun uzun düşündürdü.