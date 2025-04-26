Japonya'da İnşaatta Çalışan Bir Türk "Depremlerde Binalar Neden Hasar Almıyor?" Sorusunu Göstererek Yanıtladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DI5xYjhBA6o/
Japonya, depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke olmasına rağmen, yapılarının büyük bir bölümü bu doğal felaketlerden minimum düzeyde etkileniyor veya tamamen hasarsız kalıyor. Bu durum, Japonya'nın sismik aktiviteye maruz kalma sıklığının, yapılarının dayanıklılığını arttırmak için geliştirdiği mühendislik tekniklerine bağlı elbette. Depremlere karşı dirençli yapılar inşa etme konusunda dünya lideri olan bu ülke, deprem güvenliği konusunda da öncü. Peki bu nasıl oluyor?
Japonya'da bir inşaatta çalışan Murat Recep Kırgıl isimli Bir Türk, inşaatın detaylarını gösterdi. İnşaatta kullanılan malzemeler ülkemiz hakkında uzun uzun düşündürdü.
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Deprem, Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde bu konuda alınan önlemler yetersiz kalıyor.
Özeni görenler şaşkınlıklarını dile getirdi👇
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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