Bir İçerik Üreticisi Depremin Ardından 'İstanbul'dan Taşının' Tavsiyesinde Bulunanları Tiye Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI38iE...
İstanbul geçtiğimiz günlerde büyük bir depremle sarsıldı. 6.2 büyüklüğündeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi. Pek çok kişi yaşanan depremin ardından geceyi dışarda geçirirken, yaşanabilecek felaket için önlemler aramaya başladı. Prof. Dr. Celal Şengör de başta olmak üzere pek çok kişiden 'İstanbul'dan taşının' tavsiyesi geldi.
'busekaraburada' isimli içerik üreticisi, 'İstanbul'dan taşının' tavsiyesi verenleri tiye aldığı bir video çekti.
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İstanbul'dan taşınmak için işi bırakmak, yeni ev bulmak, çocukların okullarını değiştirmek gibi pek çok şey gerekiyor bildiğiniz üzere.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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