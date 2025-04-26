onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Depremin Ardından 'İstanbul'dan Taşının' Tavsiyesinde Bulunanları Tiye Aldı

Bir İçerik Üreticisi Depremin Ardından 'İstanbul'dan Taşının' Tavsiyesinde Bulunanları Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2025 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

İstanbul geçtiğimiz günlerde büyük bir depremle sarsıldı. 6.2 büyüklüğündeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi. Pek çok kişi yaşanan depremin ardından geceyi dışarda geçirirken, yaşanabilecek felaket için önlemler aramaya başladı. Prof. Dr. Celal Şengör de başta olmak üzere pek çok kişiden 'İstanbul'dan taşının' tavsiyesi geldi. 

'busekaraburada' isimli içerik üreticisi, 'İstanbul'dan taşının' tavsiyesi verenleri tiye aldığı bir video çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI38iE...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'dan taşınmak için işi bırakmak, yeni ev bulmak, çocukların okullarını değiştirmek gibi pek çok şey gerekiyor bildiğiniz üzere.

İstanbul'dan taşınmak için işi bırakmak, yeni ev bulmak, çocukların okullarını değiştirmek gibi pek çok şey gerekiyor bildiğiniz üzere.

Bu sebeple bu seçenek birçok kişi için gerçekçi değil. Zaten ev ve kira fiyatları yüksekken depremin hemen ardından ev fiyatlarının yükseldiği de görüldü. Bu sebeple zaten korku içinde yaşayan insanlar, daha gerçekçi çözümler talep ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın