Deprem Anında Bir Vatandaş Çaydanlığını da Alarak Kaçtı: "Deprem Olur Biter, Çayımızı İçeriz"

İstanbul'da yaşanan deprem büyük paniğe sebep oldu. Birçok insan ne yapacağını bilemez hale geldi ve sonuç olarak bir dizi ilginç durum ortaya çıktı. Deprem anının getirdiği panik ve karmaşa, insanların tepkilerini yönetememesine sebep oldu. Depremin ilk anında insanlar beklenmedik hareketlerde bulundular.
Sultangazi'de bir araba tamircisi, deprem olduğu sırada elinde olan çaydanlığı bırakmadı ve onunla birlikte dışarı çıktı. 'Çay kırmızı çizgimizdir' diyen adam, deprem olup bittikten sonra dışarda içebileceklerini düşündüğünü söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın