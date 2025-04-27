Deprem Anında Bir Vatandaş Çaydanlığını da Alarak Kaçtı: "Deprem Olur Biter, Çayımızı İçeriz"

İstanbul'da yaşanan deprem büyük paniğe sebep oldu. Birçok insan ne yapacağını bilemez hale geldi ve sonuç olarak bir dizi ilginç durum ortaya çıktı. Deprem anının getirdiği panik ve karmaşa, insanların tepkilerini yönetememesine sebep oldu. Depremin ilk anında insanlar beklenmedik hareketlerde bulundular.

Sultangazi'de bir araba tamircisi, deprem olduğu sırada elinde olan çaydanlığı bırakmadı ve onunla birlikte dışarı çıktı. 'Çay kırmızı çizgimizdir' diyen adam, deprem olup bittikten sonra dışarda içebileceklerini düşündüğünü söyledi.