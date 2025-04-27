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Deprem Anında Bir Vatandaş Çaydanlığını da Alarak Kaçtı: "Deprem Olur Biter, Çayımızı İçeriz"

Deprem Anında Bir Vatandaş Çaydanlığını da Alarak Kaçtı: "Deprem Olur Biter, Çayımızı İçeriz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 14:02

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İstanbul'da yaşanan deprem büyük paniğe sebep oldu. Birçok insan ne yapacağını bilemez hale geldi ve sonuç olarak bir dizi ilginç durum ortaya çıktı. Deprem anının getirdiği panik ve karmaşa, insanların tepkilerini yönetememesine sebep oldu. Depremin ilk anında insanlar beklenmedik hareketlerde bulundular. 

Sultangazi'de bir araba tamircisi, deprem olduğu sırada elinde olan çaydanlığı bırakmadı ve onunla birlikte dışarı çıktı. 'Çay kırmızı çizgimizdir' diyen adam, deprem olup bittikten sonra dışarda içebileceklerini düşündüğünü söyledi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi.

Pek çok kişi geceyi sokaklarda geçirirken, 400'ün üzerine artçı sarsıntı meydana geldi. Uzmanların da ortak bir görüşte bulunamaması panik halini iyiden iyiye artırdı. Yaşanan ilginç anlar ise insanlarımızın depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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