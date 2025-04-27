Bir Dönem "Efekan Gözün Öyle Kalacak" Videosuyla Hafızalarımıza Kazınan Efekan Şimdi Ne Yapıyor?

Günümüzde video platformları yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak ilk ortaya çıktıklarında, bazı videolar hızla viral hale geliyor, dilimize dolanıyordu. İnsanlar, dijital dünyada hızla yayılan bu videoları izlemekten ve izletmekten büyük keyif alıyorlardı.

O dönemde hayatımıza pek çok video girdi. Onlardan biri de annesi ile arabada çektikleri video ile viral olan Efekan'dı. 'Yapma Efekan. Gözün öyle kalacak' sözleri, dönemin skeçlerinde bile kullanılmıştı.