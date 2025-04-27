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Bir Dönem "Efekan Gözün Öyle Kalacak" Videosuyla Hafızalarımıza Kazınan Efekan Şimdi Ne Yapıyor?

Bir Dönem "Efekan Gözün Öyle Kalacak" Videosuyla Hafızalarımıza Kazınan Efekan Şimdi Ne Yapıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 11:58

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Günümüzde video platformları yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak ilk ortaya çıktıklarında, bazı videolar hızla viral hale geliyor, dilimize dolanıyordu. İnsanlar, dijital dünyada hızla yayılan bu videoları izlemekten ve izletmekten büyük keyif alıyorlardı. 

O dönemde hayatımıza pek çok video girdi. Onlardan biri de annesi ile arabada çektikleri video ile viral olan Efekan'dı. 'Yapma Efekan. Gözün öyle kalacak' sözleri, dönemin skeçlerinde bile kullanılmıştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

'b1rmod' isimli içerik üreticisi, Efekan'ın şimdi ne yaptığını araştırdı.

'b1rmod' isimli içerik üreticisi, Efekan'ın şimdi ne yaptığını araştırdı.

O dönem 4 yaşında olan Efekan şimdi 11 yaşında. Bir dönem farkında olmadan ünlü olsa da şimdi kendisi sosyal medyadan ve gözlerden uzak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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