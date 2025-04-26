Yayınlandıkları Dönem Hafızalarımıza Kazınan 'Unutulmaz Reklamlarla' Geçmişe Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

Günümüz dünyasında reklamlar vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bazıları yaratıcılıkları ile her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Bir zamanlar televizyon ekranlarında karşımıza çıkan reklamlar, kalitesi ve senaryosuyla adeta kısa birer film gibiydi. Bu reklamlar, sadece bir ürünü ya da hizmeti tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilerine duygusal bir deneyim de sunardı.
'unutulmazreklam' isimli sosyal medya hesabı, hafızalarımıza kazının reklamları yeniden hatırlatıyor. Biz de sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik. Hazırsanız hep birlikte geçmişe bir yolculuğa çıkıp, o reklamları izlediğimiz günlere dönelim.
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1. Merve'yi tavlamaya çalışırken perişan olan Mert'le başlayalım. (2009)
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2. Reklam dünyasının ilk 'Ziya' denemesi. (2007)
3. Bu reklam serisinin manileri meşhurdu o zaman.
4. Zamanında bu reklam beni çok geriyordu.
5. "Hiç davranma benimkidir"... Başlı başına film sahnesi gibiydi. (2001)
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6. Biraz daha eskiye gidelim. Yıl 1992.
7. Bir çok erkeği yakalayan o reklam. (2007)
8. Pek çoğumuzu ilkokul sıralarına götüren o reklam.
9. Yine dillere dolanan reklamlardan biri.
10. Bu şakayı babasına yapmıştı birçok kişi o dönem .
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11. Dünyanın en şeker reklamı olabilir. (2004)
12. Bu reklam daha dün gibi değilmiydi? (2006)
13. Günümüz ünlüleri bir araya toplayan o reklamlar. (2002)
14. Barış Akarsu'nun oynadığı reklam filmi. (2005)
15. Bir efsane ile bitirelim.
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Sizin unutamadığınız bir reklam var mı? Yorumlarda buluşalım.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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