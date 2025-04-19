1993 Yılında Atakule AVM'de Bulunan 'Dreamland'de Çekilmiş Görüntüler Ankaralıları Çocukluğuna Götürdü

Bir zamanlar şehirlerin kalbinde yer alan ve 90'lı yılların en parlak yıldızlarından biri olan alışveriş merkezleri, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. Özellikle güvenli bulunan bu yerler, her yaştan insan için bir buluşma noktasıydı. Ancak son yıllarda, bu bir zamanlar popüler olan mekanlar eski cazibelerini yitirdiler. Fakat hala bir çoğumuzun çocukluk ve gençlik yıllarına ait anıların büyük çoğunluğunu alışveriş merkezleri oluşturuyor.