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1993 Yılında Atakule AVM'de Bulunan 'Dreamland'de Çekilmiş Görüntüler Ankaralıları Çocukluğuna Götürdü

1993 Yılında Atakule AVM'de Bulunan 'Dreamland'de Çekilmiş Görüntüler Ankaralıları Çocukluğuna Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 21:42

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Ankara'nın ilk alışveriş merkezi Atakule AVM, şehrin sembol yerlerinden biri.  Atakule, sadece alışveriş merkezi değil, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapan bir yerdi. Atakule AVM'de bulunan Dreamland ise, çocukluğu Ankara'da geçen herkesin hafızalarında oldukça tatlı bir yere sahip. 

'antolojiankara' isimli sosyal medya hesabında 1993 yılında Dreamland'de çekilmiş görüntüler paylaşıldı. O görüntüler, tüm Ankaralıları çocukluklarına götürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIjhNt...
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90'lı yılların en gözde mekanlarından biri olan alışveriş merkezleri, o dönemde hayatımıza hızla girdi ve kısa sürede popülerleşti.

90'lı yılların en gözde mekanlarından biri olan alışveriş merkezleri, o dönemde hayatımıza hızla girdi ve kısa sürede popülerleşti.

Bir zamanlar şehirlerin kalbinde yer alan ve 90'lı yılların en parlak yıldızlarından biri olan alışveriş merkezleri, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. Özellikle güvenli bulunan bu yerler, her yaştan insan için bir buluşma noktasıydı. Ancak son yıllarda, bu bir zamanlar popüler olan mekanlar eski cazibelerini yitirdiler. Fakat hala bir çoğumuzun çocukluk ve gençlik yıllarına ait anıların büyük çoğunluğunu alışveriş merkezleri oluşturuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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