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Japonya'da Yaşayan Bir Türk "Bir Günlüğüne Köpek Kiralama" Deneyimini Paylaştı

Japonya'da Yaşayan Bir Türk "Bir Günlüğüne Köpek Kiralama" Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 23:29

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Köpekler, insanların en yakın ve sadık dostlarıdır. Pek çok kişi, bu sevimli dostları hayatına dahil etmek ister. Ancak, bir köpeğin bakımını üstlenmek, büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sebeple, köpek sahiplenmeyi düşünen herkesin, bu sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirebileceğinden emin olması gerekmektedir. Japonya bu duruma da bir çözüm bulmuş. 

Japonya'da yaşayan bir Türk, bir günlüğüne köpek kiralayabildiğiniz barınağa gitti. Sevimli bir köpek ile ilgilenen genç, deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bebekfare/vid...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Barınak denince aklımıza genel olarak kötü koşullar gelse de bu barınakta patili dostlarımıza oldukça iyi bakılıyor.

Barınak denince aklımıza genel olarak kötü koşullar gelse de bu barınakta patili dostlarımıza oldukça iyi bakılıyor.

Köpeklerle ilgilenmek isteyen ziyaretçiler, istedikleri bir köpeği seçiyor ve onunla vakit geçiriyor. Köpeklerin barınaktan çıkmaları ise yasak. Bu uygulama ise ücretli. 

Kimileri bu uygulamayı mantıklı bulsa da üzücü olduğunu söyleyenler de oldu. Peki siz bu fikir nasıl buldunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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