Japonya'da Yaşayan Bir Türk "Bir Günlüğüne Köpek Kiralama" Deneyimini Paylaştı

Köpekler, insanların en yakın ve sadık dostlarıdır. Pek çok kişi, bu sevimli dostları hayatına dahil etmek ister. Ancak, bir köpeğin bakımını üstlenmek, büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sebeple, köpek sahiplenmeyi düşünen herkesin, bu sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirebileceğinden emin olması gerekmektedir. Japonya bu duruma da bir çözüm bulmuş.

Japonya'da yaşayan bir Türk, bir günlüğüne köpek kiralayabildiğiniz barınağa gitti. Sevimli bir köpek ile ilgilenen genç, deneyimlerini paylaştı.