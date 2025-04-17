Bir Pazarcı Karpuzları Daha Kırmızı Göstermek İçin Kullandığı Yöntemi Paylaştı

Pazar yerlerinde, sebze ve meyvelerin daha çekici ve sağlıklı bir görünüm sergilemesi adına çeşitli hilelere başvurulabiliyor. Bu tekniklerle meyvelerin renkleri daha canlı gösterilir ve daha çekici hale getirilir. Bu sayede, müşterilerin dikkatini çekmek ve satışları artırmak hedeflenir.

Bir karpuzcu, karpuzların daha kırmızı gözükmesi için kullandığı yöntemi paylaştı. O yöntem özellikle tüketiciye 'pes' dedirtti.