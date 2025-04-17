onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Pazarcı Karpuzları Daha Kırmızı Göstermek İçin Kullandığı Yöntemi Paylaştı

Bir Pazarcı Karpuzları Daha Kırmızı Göstermek İçin Kullandığı Yöntemi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 16:47

İçerik Devam Ediyor

Pazar yerlerinde, sebze ve meyvelerin daha çekici ve sağlıklı bir görünüm sergilemesi adına çeşitli hilelere başvurulabiliyor. Bu tekniklerle meyvelerin renkleri daha canlı gösterilir ve daha çekici hale getirilir. Bu sayede, müşterilerin dikkatini çekmek ve satışları artırmak hedeflenir. 

Bir karpuzcu, karpuzların daha kırmızı gözükmesi için kullandığı yöntemi paylaştı. O yöntem özellikle tüketiciye 'pes' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Ürünlerin daha kırmızı görünmesi için kırmızı renkli brandaların kullanıldığını duymuşsunuzdur.

Ürünlerin daha kırmızı görünmesi için kırmızı renkli brandaların kullanıldığını duymuşsunuzdur.

Bu karpuzcu ise branda ile uğraşmadan doğrudan karpuzlarını boyadı. Neyseki boyamak için pancar kullanan adam, karpuzları bir güzel paketleyerek tezgahına dizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın