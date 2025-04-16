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Norveç'te Yaşayan Bir Türk Norveç'teki Sağlık Sistemini Anlattı: "Randevu 1 Ay Sonraya Veriliyor"

Norveç'te Yaşayan Bir Türk Norveç'teki Sağlık Sistemini Anlattı: "Randevu 1 Ay Sonraya Veriliyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 20:53 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 20:54

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Sağlık sistemi, ülkemizin gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri. Özellikle randevu alma süreci, birçok kişi için büyük bir zorluk. Bu karmaşıklık, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırırken, aynı zamanda sağlık çalışanları üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor. 

Norveç'te yaşayan bir Türk, ülkedeki sağlık sistemini anlattı. Hem randevu meselesini, hem muayene süresini hem de ücretleri anlattı.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1912...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Dünya üzerindeki birçok ülke arasında Norveç, kendine özgü özellikleri ve çarpıcı güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Dünya üzerindeki birçok ülke arasında Norveç, kendine özgü özellikleri ve çarpıcı güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve ileri düzey yaşam standartları ile Norveç, dünya genelindeki birçok insanın hayranlıkla baktığı bir ülke konumunda. Kendine has özellikleri ve çarpıcı güzellikleri ile dikkat çeken bu ülke, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekmeyi başarıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Norveç, birçok farklı deneyimi bir arada sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatıyor.

Videoda söylendiğine göre Norveç'te hasta sayısı az olduğundan doktorlar hastaları ile uzun süre ilgilenebiliyor hatta muayeneler 1 saate kadar sürebiliyor.

Videoda söylendiğine göre Norveç'te hasta sayısı az olduğundan doktorlar hastaları ile uzun süre ilgilenebiliyor hatta muayeneler 1 saate kadar sürebiliyor.

Ayırıca 3 bin krona kadar siz ödüyorsunuz, bundan sonrası ücretsiz.

Fakat randevu alma kısmında Norveç'te de problemler var. Randevu almak için önce aile hekimi ile görüşmeniz gerekiyor. Aile hekimi randevusu 1 ay sonraya veriliyor, ardından uzmana görünebilmek ise 2-3 ay sürebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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