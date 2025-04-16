Norveç'te Yaşayan Bir Türk Norveç'teki Sağlık Sistemini Anlattı: "Randevu 1 Ay Sonraya Veriliyor"

Sağlık sistemi, ülkemizin gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri. Özellikle randevu alma süreci, birçok kişi için büyük bir zorluk. Bu karmaşıklık, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırırken, aynı zamanda sağlık çalışanları üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor.

Norveç'te yaşayan bir Türk, ülkedeki sağlık sistemini anlattı. Hem randevu meselesini, hem muayene süresini hem de ücretleri anlattı.