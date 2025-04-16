Norveç'te Yaşayan Bir Türk Norveç'teki Sağlık Sistemini Anlattı: "Randevu 1 Ay Sonraya Veriliyor"

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1912...
Sağlık sistemi, ülkemizin gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri. Özellikle randevu alma süreci, birçok kişi için büyük bir zorluk. Bu karmaşıklık, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırırken, aynı zamanda sağlık çalışanları üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor.
Norveç'te yaşayan bir Türk, ülkedeki sağlık sistemini anlattı. Hem randevu meselesini, hem muayene süresini hem de ücretleri anlattı.
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Dünya üzerindeki birçok ülke arasında Norveç, kendine özgü özellikleri ve çarpıcı güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
Videoda söylendiğine göre Norveç'te hasta sayısı az olduğundan doktorlar hastaları ile uzun süre ilgilenebiliyor hatta muayeneler 1 saate kadar sürebiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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