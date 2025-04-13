Almanya'da Ekonominin Bittiğini Anlatan ama Geri Dönmeyi Düşünmeyen İki Gurbetçinin Beyin Yakan Videosu

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden yurtdışında yaşama imkanlarını değerlendiren vatandaşlarımızın ilk durağı Almanya oldu. Fakat Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler bu durumdan pek memnun olmadı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar Almanya'nın çok kötü durumda olduğunu, Türkiye'nin cennet olduğunu anlatırken, yeni gidenler ise Almanya'nın refahından ve alım gücünden bahsediyor.

Almanya'da yaşam ile ilgili içerikler üreten 'benyuxel' Almanya'da yaşayan iki gurbetçi ile konuştu. Almanya'da ekonominin bittiğini anlatan ikili 'Neden geri dönmüyorsunuz?' sorusuna alıştığımız cevapları verdi.