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Almanya'da Ekonominin Bittiğini Anlatan ama Geri Dönmeyi Düşünmeyen İki Gurbetçinin Beyin Yakan Videosu

Almanya'da Ekonominin Bittiğini Anlatan ama Geri Dönmeyi Düşünmeyen İki Gurbetçinin Beyin Yakan Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 15:27

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Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden yurtdışında yaşama imkanlarını değerlendiren vatandaşlarımızın ilk durağı Almanya oldu. Fakat Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler bu durumdan pek memnun olmadı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar Almanya'nın çok kötü durumda olduğunu, Türkiye'nin cennet olduğunu anlatırken, yeni gidenler ise Almanya'nın refahından ve alım gücünden bahsediyor. 

Almanya'da yaşam ile ilgili içerikler üreten 'benyuxel' Almanya'da yaşayan iki gurbetçi ile konuştu. Almanya'da ekonominin bittiğini anlatan ikili 'Neden geri dönmüyorsunuz?' sorusuna alıştığımız cevapları verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIVwRTssLyw/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Kendisinin maaşının yarısını evinin kirasına verdiğini söyleyen gurbetçi, Türkiye'deki ev fiyatlarını duyunca "daha ucuz evlerde yaşamalarını" tavsiye etti.

Kendisinin maaşının yarısını evinin kirasına verdiğini söyleyen gurbetçi, Türkiye'deki ev fiyatlarını duyunca "daha ucuz evlerde yaşamalarını" tavsiye etti.

36 senedir Almanya'da yaşadığını ama geçinemediğini söyleyen gurbetçi ise 36 yıl boyunca neden geri dönmeyi düşünmediğini açıklayamadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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