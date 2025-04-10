Donald Trump'ın Çin'e Uyguladığı Gümrük Tarifesinden Sonra TikTok'ta Dalga Konusu Oldu

ABD ile Çin arasında vergi nedeniyle kriz çıkmış, ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltmişti. Gelen yeni bilgiye göre ise bu oran yüzde 145’e ulaştı.
Yaşanan krizin ardından TikTok kullanıcıları, yapay zeka ile hazırladıkları video ile bu durumla dalga geçti. 'Çin'e uygulanan gümrük tarifesinden sonra Amerika' başlıklı videolar TikTok'ta viral oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaracağını duyurdu ve Çin dışındaki ek vergileri 90 gün süreyle erteledi.
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Gece yarısı itibariyle Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 104'e yükseltti. Buna karşılık, Çin de geri adım atmayarak kendi vergi oranını yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı.
Bu krizin sonucunda yaşanacak muhtemel senaryo, yapay zeka ile canlandırıldı.
O videolar, "Trump'tan sonra Amerika" notuyla paylaşıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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