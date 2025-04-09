Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın Övgü Dolu Sözleri Soruldu

Trump, Erdoğan'a hitaben 'Tebrikler, başka kimsenin iki bin yıldır yapamadığını yaptınız. Suriye'yi aldınız. Başka isimlerle ama aynı şey' şeklinde bir ifade kullandığını belirtti. Amerika'nın 45. Başkanı Trump, Türkiye ile olan ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, Suriye meselesinde Türkiye ve İsrail arasında aracı olabileceğini 'Az önce Başbakan'a, Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) 'Türkiye ile bir sorununuz olursa, gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum' dedim.' sözleriyle belirtti.