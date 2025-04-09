Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın Övgü Dolu Sözleri Soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir iddiada bulunmuş, 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' demişti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bunun üzerine Erdoğan'a hem bu övgü dolu sözler, hem de Özgür Özel'in 'icazet' iddiası soruldu. Soruları dinleyen Erdoğan, icazet sorusunu cevapsız bıraktı.
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye konusunda başarılı bulduğunu ifade etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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