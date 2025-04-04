Bir Sokak Röportajında Halka Özgür Özel'in Boykot Çağrısı ile İlgili Görüşleri Soruldu

2 Nisan tarihinde Özgür Özel'in çağrısı üzerine büyük bir alışveriş boykotu gerçekleşti. Bu boykot kapsamında birçok kişi, sadece bir gün boyunca tüm alışveriş faaliyetlerini durdurdu. Boykot sırasında birçok mağazanın kapıları kapalıydı ve alışveriş merkezleri neredeyse boştu. Bazı şehirlerde ise, pazar satıcıları tezgahlarını normalden daha erken topladılar.

Medya Ankara isimli kanal, sokak röportajında insanlara boykot ile ilgili düşüncelerini sordu. Ortaya ise dikkat çeken cevaplar çıktı.