Bir Sokak Röportajında Halka Özgür Özel'in Boykot Çağrısı ile İlgili Görüşleri Soruldu

2 Nisan tarihinde Özgür Özel'in çağrısı üzerine büyük bir alışveriş boykotu gerçekleşti. Bu boykot kapsamında birçok kişi, sadece bir gün boyunca tüm alışveriş faaliyetlerini durdurdu. Boykot sırasında birçok mağazanın kapıları kapalıydı ve alışveriş merkezleri neredeyse boştu. Bazı şehirlerde ise, pazar satıcıları tezgahlarını normalden daha erken topladılar.
Medya Ankara isimli kanal, sokak röportajında insanlara boykot ile ilgili düşüncelerini sordu. Ortaya ise dikkat çeken cevaplar çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir boykot hareketi başladı.
2 Nisan günü ise büyük bir boykot hareketi gerçekleşti ve İmamoğlu destekçileri bir günlüğüne tüm alışveriş işlemlerini durdurdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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