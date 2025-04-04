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Bir Sokak Röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övmenin Dozunu Kaçıran Kadının Sözleri Viral Oldu

Bir Sokak Röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övmenin Dozunu Kaçıran Kadının Sözleri Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 18:43

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Sokak röportajları, insanların düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlıyor. Bu durum, genellikle birçok farklı ve özgün fikrin ortaya çıkmasına da sebep olabiliyor. Herkesin sesini duyurma ve görüşlerini paylaşma şansı bulduğu bu platformlar, aynı zamanda toplumsal konular hakkında farkındalık yaratmaya da yardımcı oluyor.

Sakarya'da Sokak54 isimli kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında “Tayyip Erdoğan dünya lideri mi?” sorusu soruldu. Cumhurbaşkanını övmenin dozunu biraz kaçıran kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Allah’tan sonra peygamberden sonra benim için Tayyip Erdoğan’dır." diyen kadının yanıtı muhabiri de şaşırttı.

“Allah’tan sonra peygamberden sonra benim için Tayyip Erdoğan’dır." diyen kadının yanıtı muhabiri de şaşırttı.

Muhabirin 'Çok iddialı konuştun' demesi üzerine özgülerini sürdüren kadın 'Tayyip olmazsa sana kim bakacak, kim para verecek, kim yönetecek?” dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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