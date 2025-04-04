Bir Sokak Röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övmenin Dozunu Kaçıran Kadının Sözleri Viral Oldu

Sokak röportajları, insanların düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlıyor. Bu durum, genellikle birçok farklı ve özgün fikrin ortaya çıkmasına da sebep olabiliyor. Herkesin sesini duyurma ve görüşlerini paylaşma şansı bulduğu bu platformlar, aynı zamanda toplumsal konular hakkında farkındalık yaratmaya da yardımcı oluyor.

Sakarya'da Sokak54 isimli kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında “Tayyip Erdoğan dünya lideri mi?” sorusu soruldu. Cumhurbaşkanını övmenin dozunu biraz kaçıran kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.