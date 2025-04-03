Bildiğiniz üzere 2 Nisan’da Özgür Özel’in çağrısıyla büyük bir boykota imza atıldı. Pek çok kişi bir günlüğüne tüm alışveriş işlemlerini durdurdu. Boykot günü pek çok dükkanın kapalı olduğu, alışveriş merkezlerinin ise boş olduğu görüldü. Bazı illerde ise pazarcılar tezgahlarını erkenden topladı.

Aydın’da Hedef Gazetesi esnafa boykotun sonuçlarını sordu. Özgür Özel’e tepki gösteren bir esnaf, boykotun kendisini hiç etkilemediğini belirtti.