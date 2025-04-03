Bildiğiniz üzere 2 Nisan’da Özgür Özel’in çağrısıyla büyük bir boykota imza atıldı. Pek çok kişi bir günlüğüne tüm alışveriş işlemlerini durdurdu. Boykot günü pek çok dükkanın kapalı olduğu, alışveriş merkezlerinin ise boş olduğu görüldü. Bazı illerde ise pazarcılar tezgahlarını erkenden topladı.
Aydın’da Hedef Gazetesi esnafa boykotun sonuçlarını sordu. Özgür Özel’e tepki gösteren bir esnaf, boykotun kendisini hiç etkilemediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde büyük bir boykot hareketi başladı.
Bu süreç, 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen büyük ve organize bir boykot hareketine evrildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın