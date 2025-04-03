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2 Nisan'da Gerçekleşen Boykotun Sonuçları Soruldu: "Biz de Özgür Özel'i Boykot Ederiz"

2 Nisan'da Gerçekleşen Boykotun Sonuçları Soruldu: "Biz de Özgür Özel'i Boykot Ederiz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 19:48

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Bildiğiniz üzere 2 Nisan’da Özgür Özel’in çağrısıyla büyük bir boykota imza atıldı. Pek çok kişi bir günlüğüne tüm alışveriş işlemlerini durdurdu. Boykot günü pek çok dükkanın kapalı olduğu, alışveriş merkezlerinin ise boş olduğu görüldü. Bazı illerde ise pazarcılar tezgahlarını erkenden topladı. 

Aydın’da Hedef Gazetesi esnafa boykotun sonuçlarını sordu. Özgür Özel’e tepki gösteren bir esnaf, boykotun kendisini hiç etkilemediğini belirtti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde büyük bir boykot hareketi başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde büyük bir boykot hareketi başladı.

İlk kıvılcımı Özgür Özel'in, kendi açıklamalarını yayınlamayan televizyon kanallarına yönelik boykot çağrısı oluşturdu. Bu çağrı kısa sürede geniş kitlelere yayılarak büyük bir boykot listesinin oluşmasına sebep oldu.

Bu süreç, 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen büyük ve organize bir boykot hareketine evrildi.

Bu süreç, 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen büyük ve organize bir boykot hareketine evrildi.

Bu hareket kapsamında, ülke genelindeki tüm alışveriş faaliyetleri bir günlüğüne tamamen durduruldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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