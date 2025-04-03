Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumunu sonlandırmak ve erken seçim kararı alınabilmesi için bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. Pek çok ilde seçim standardları kuruldu.
Trabzon'da kurulan seçim standına bir şahıs saldırı düzenledi. Bir vatandaşın anbean kaydettiği o saldırıda bir CHP'li bıçaklandı. Bıçaklanan genç saldırı anında yaşananları anlattı.
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22 yaşındaki Fikret Ayartepe, saldırganı sakinleştirmeye çalışırken başına bu hadisenin geldiğini belirtti.
"Nasıl bir zihniyette olduklarını belli ettiler" diyen genç, iyileşir iyileşmez mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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