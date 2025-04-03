Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim kararının alınması için imza kampanyası başlattı. Pek çok il ve ilçede imza standı kuruldu.
Trabzon'da kurulan standa bir şahıs bıçaklı saldırı düzenledi. Çevredekiler taradından güçlükle engellenen şahsın o anları, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
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Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması üzerine sular bir türlü durulmadı.
Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bu herifler serbest kalır. Ama fikirlerini savunan ve bunun için anayasal haklarını kullanan üniversiteli öğrenciler iğrenç muamele ile içerde tutulur. Bazıl... Devamını Gör