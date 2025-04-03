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Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin İmza Toplanan Standa Bir Şahıs Saldırdı

Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin İmza Toplanan Standa Bir Şahıs Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 15:41

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Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve  erken seçim kararının alınması için imza kampanyası başlattı. Pek çok il ve ilçede imza standı kuruldu. 

Trabzon'da kurulan standa bir şahıs bıçaklı saldırı düzenledi. Çevredekiler taradından güçlükle engellenen şahsın o anları, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması üzerine sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması üzerine sular bir türlü durulmadı.

Önce diploması iptal edilen, ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Bir süredir tutuklu bulunan İmamoğlu için, gözaltına alındığı günden bu yana eylemler düzenleniyor.

Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı.

Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı.

Ekrem İmamoğlı’nun serbest kalması ve erken seçim yapılması için pek çok yerde imza standı açıldı. İmamoğlu destekçileri imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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