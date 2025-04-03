Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim kararının alınması için imza kampanyası başlattı. Pek çok il ve ilçede imza standı kuruldu.

Trabzon'da kurulan standa bir şahıs bıçaklı saldırı düzenledi. Çevredekiler taradından güçlükle engellenen şahsın o anları, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.