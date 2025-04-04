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Şarkıcı Ege Halka Destek Olmak İçin Kayyum Atandıktan Sonra Açılmayan Kent Lokantası'na Gitti

Şarkıcı Ege Halka Destek Olmak İçin Kayyum Atandıktan Sonra Açılmayan Kent Lokantası'na Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 18:23

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının hemen ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum kararının ardından belediyenin bazı uygulamaları sekteye uğradı. Bunlardan en önemlisi de Kent Lokantası oldu. Kent Lokantası kayyum atandığından bu yana açılmadı. Kent Lokantası'nın önünde gönüllüler çorba dağıtmaya başladı. 

Şarkıcı Ege, durumu yakından görmek için Okmeydanı'na gitti. Gereken neyse ellerinden geleni yapacağını söyleyen Ege 'Bu ülkede gelir dağılımının korkunç olduğunun hepimiz farkındayız. Kent Lokantaları, İstanbul için büyük bir ihtiyaç; kapatılması vatandaş olarak beni üzdü.' dedi.

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19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da vardı.

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da vardı.

Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli'ye kayyum atandı. Kayyum atandıktan sonra ilçedeki Kent Lokantası bir daha açılmadı.

Yapılan açıklamada sebebin malzeme eksikliği olduğu belirtildi ve Kent Lokantası'nın kısa sürede açılacağı söylendi.

Yapılan açıklamada sebebin malzeme eksikliği olduğu belirtildi ve Kent Lokantası'nın kısa sürede açılacağı söylendi.

Fakat Kent Lokantası 10 günden uzun süredir açılmadı. Açılmayan Kent Lokantası'nın önünde çorba dağıtılmaya başlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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