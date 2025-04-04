Şarkıcı Ege Halka Destek Olmak İçin Kayyum Atandıktan Sonra Açılmayan Kent Lokantası'na Gitti

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının hemen ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum kararının ardından belediyenin bazı uygulamaları sekteye uğradı. Bunlardan en önemlisi de Kent Lokantası oldu. Kent Lokantası kayyum atandığından bu yana açılmadı. Kent Lokantası'nın önünde gönüllüler çorba dağıtmaya başladı.

Şarkıcı Ege, durumu yakından görmek için Okmeydanı'na gitti. Gereken neyse ellerinden geleni yapacağını söyleyen Ege 'Bu ülkede gelir dağılımının korkunç olduğunun hepimiz farkındayız. Kent Lokantaları, İstanbul için büyük bir ihtiyaç; kapatılması vatandaş olarak beni üzdü.' dedi.