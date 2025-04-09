İmamoğlu İçin Yapılan Eylemlerde Tutuklanan 21 Yaşındaki Bir Gencin Annesi Yaşananları Anlattı

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen destek yürüyüşlerinde çok sayıda geç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bu durum pek çok kişinin tepkisini çekti. Gençler bu süreçte kötü muamele gördüklerini anlatarak yaşananlara isyan etti.

21 yaşındaki kızı tutuklanan bir anne, kızının yaşadıklarını anlattı. Kızının çelme takılıp düşürüldükten sonra yakın mesafeden biber gazına maruz bırakıldığını söyleyen anne, kızının 2 saat boyunca görme problemi yaşadığını anlattı. Aynı zamanda vücudunda morluklar olduğunu belirten anne, bir avuç ekmekle 4 gün geçirmek zorunda kaldıklarını da belirtti.