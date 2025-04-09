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İmamoğlu İçin Yapılan Eylemlerde Tutuklanan 21 Yaşındaki Bir Gencin Annesi Yaşananları Anlattı

İmamoğlu İçin Yapılan Eylemlerde Tutuklanan 21 Yaşındaki Bir Gencin Annesi Yaşananları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 16:23

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Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen destek yürüyüşlerinde çok sayıda geç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bu durum pek çok kişinin tepkisini çekti. Gençler bu süreçte kötü muamele gördüklerini anlatarak yaşananlara isyan etti. 

21 yaşındaki kızı tutuklanan bir anne, kızının yaşadıklarını anlattı. Kızının çelme takılıp düşürüldükten sonra yakın mesafeden biber gazına maruz bırakıldığını söyleyen anne, kızının 2 saat boyunca görme problemi yaşadığını anlattı. Aynı zamanda vücudunda morluklar olduğunu belirten anne, bir avuç ekmekle 4 gün geçirmek zorunda kaldıklarını da belirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIMHD-...
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Ekrem İmamoğlu gösterilerinde toplam 301 kişi tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu gösterilerinde toplam 301 kişi tutuklandı.

Günlerdir tutuklu bulunan gençlerin önce bayramı hapiste geçirmesi, ardından vize haftalarının gelmesi sebebiyle pek çoğunun sınavlarına giremeyecek olması tepki çekti. Aralarından tahliye edilenler olsa da, gençler için henüz net bir adım atılmış değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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