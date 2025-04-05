onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Röportajında Son Yaşananları Değerlendiren Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Sokak Röportajında Son Yaşananları Değerlendiren Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 16:20 Son Güncelleme: 05.04.2025 - 16:21

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte ülkemizde hareketli günler başladı. Ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Özellikle pek çok genç hem üniversitelerinde hem sokakta pek çok eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı. 

'zeyrek.tv.' isimli kanalın sokak röportajında insanlara gündeme dair yorumları soruldu. Bu yaşananlara çok üzüldüğünü söyleyen kadın gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DH3zdb...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde pek çok genç gözaltına alındı, yüzlerce genç ise tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde pek çok genç gözaltına alındı, yüzlerce genç ise tutuklandı.

301 kişi geçtiğimiz Ramazan bayramını cezaevinde geçirdi. Bu duruma başta aileler olmak üzere pek çok kişi tepki gösterdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın