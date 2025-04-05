Sokak Röportajında Son Yaşananları Değerlendiren Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DH3zdb...
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte ülkemizde hareketli günler başladı. Ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Özellikle pek çok genç hem üniversitelerinde hem sokakta pek çok eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı.
'zeyrek.tv.' isimli kanalın sokak röportajında insanlara gündeme dair yorumları soruldu. Bu yaşananlara çok üzüldüğünü söyleyen kadın gözyaşlarını tutamadı.
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Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde pek çok genç gözaltına alındı, yüzlerce genç ise tutuklandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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