Sokak Röportajında Son Yaşananları Değerlendiren Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte ülkemizde hareketli günler başladı. Ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Özellikle pek çok genç hem üniversitelerinde hem sokakta pek çok eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerde çok sayıda genç de tutuklandı.

'zeyrek.tv.' isimli kanalın sokak röportajında insanlara gündeme dair yorumları soruldu. Bu yaşananlara çok üzüldüğünü söyleyen kadın gözyaşlarını tutamadı.