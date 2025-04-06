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Minguzzi Ailesi Kaan Tangöze'nin Duman Hayranı Olan Mattia Ahmet'e Yoğun Bakımda Yaptığı Jesti Anlattı

Minguzzi Ailesi Kaan Tangöze'nin Duman Hayranı Olan Mattia Ahmet'e Yoğun Bakımda Yaptığı Jesti Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 14:28

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İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir Salı Pazarı'nda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Mattia Ahmet, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı satın almak için gittiği bu pazarda, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı. Bu olay tüm ülkenin yüreğini yaraladı. 

Kaan Tangöze, Duman hayranı olduğunu öğrendiği Ahmet Minguzzi'yi her konserinde anmaya başlamıştı bildiğiniz üzere. Minguzzi ailesi, katıldıkları porgamda Kaan Tangöze'nin Mattia Ahmet için yaptıklarını anlattı.

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Mattia Ahmet'i arayarak onunla sohbet eden, konserine davet eden ve sohbet etme sözü veren Kaan Tangöze, Minguzzi ailesine de gitarla hastaneye gelip Mattia Ahmet'in en sevdiği şarkı olan Kufi'yi çalabileceğini söylemiş.

Mattia Ahmet'i arayarak onunla sohbet eden, konserine davet eden ve sohbet etme sözü veren Kaan Tangöze, Minguzzi ailesine de gitarla hastaneye gelip Mattia Ahmet'in en sevdiği şarkı olan Kufi'yi çalabileceğini söylemiş.

Fakat aile bu teklifi, yoğun bakım koşulları sebebiyle kabul edememiş. Anne Minguzzi ise yoğun bakımda oğluna her sabah 'Kufi' dinletmiş.

Acılı aile 10 Nisan'da gerçekleşecek duruşmaya hazırlanıyor.

Acılı aile 10 Nisan'da gerçekleşecek duruşmaya hazırlanıyor.

Mattia Ahmet'i katledenlerin 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle, az bir ceza ile kurtulmamaları için mücadele eden aile, insanlardan da desteklerini bekliyor.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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