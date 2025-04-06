Minguzzi Ailesi Kaan Tangöze'nin Duman Hayranı Olan Mattia Ahmet'e Yoğun Bakımda Yaptığı Jesti Anlattı

İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir Salı Pazarı'nda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Mattia Ahmet, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı satın almak için gittiği bu pazarda, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı. Bu olay tüm ülkenin yüreğini yaraladı.

Kaan Tangöze, Duman hayranı olduğunu öğrendiği Ahmet Minguzzi'yi her konserinde anmaya başlamıştı bildiğiniz üzere. Minguzzi ailesi, katıldıkları porgamda Kaan Tangöze'nin Mattia Ahmet için yaptıklarını anlattı.