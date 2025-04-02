Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak kaldırıldığı hastanede, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak, memleketinde toprağa verildi.
'itsmytchos' isimli TikTok kullanıcısı, kahvaltı sofrasında Volkan Konak dinleyen ailesinin duygusal anlarını paylaştı. Gençliklerini onun şarkılarıyla yaşayan aile, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Karadeniz türkülerini sadece o coğrafyaya değil, tüm Türkiye'ye sevdiren isimlerden biriydi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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