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Kahvaltı Sofrasında Volkan Konak Dinleyen Aile Gözyaşlarını Tutamadı

Kahvaltı Sofrasında Volkan Konak Dinleyen Aile Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.04.2025 - 23:18

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Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak kaldırıldığı hastanede, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak, memleketinde toprağa verildi. 

'itsmytchos' isimli TikTok kullanıcısı, kahvaltı sofrasında Volkan Konak dinleyen ailesinin duygusal anlarını paylaştı. Gençliklerini onun şarkılarıyla yaşayan aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Karadeniz türkülerini sadece o coğrafyaya değil, tüm Türkiye'ye sevdiren isimlerden biriydi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Karadeniz türkülerini sadece o coğrafyaya değil, tüm Türkiye'ye sevdiren isimlerden biriydi.

Kendi kaleme aldığı şarkılarla, yüreklerimizi dağlayan, dertlerimize eşlik eden Volkan Konak'ın beklenmedik ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğarken tatsız olaylar da yaşandı. Ailesi, Konak hakkında çirkin söylemlerde bulunanlarla ilgili yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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