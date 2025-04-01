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Kerimcan Durmaz Uzun Bir Aradan Sonra Çıktığı İlk Sahnede Volkan Konak’ın Şarkılarını Çaldı

Kerimcan Durmaz Uzun Bir Aradan Sonra Çıktığı İlk Sahnede Volkan Konak’ın Şarkılarını Çaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 22:06 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:27

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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis sebebiyle bir süre cezaevinde kaldı bildiğiniz üzere. Verdiği bir konser sırasında, ekrana yansıtılan reklam yüzünden başı belaya giren Durmaz bu olaydan sonra bir süre sahnelerden uzak kalmıştı. Kendisi yeniden sahnelere döndü.

Kerimcan Durmaz sahnesinde, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın şarkılarına yer verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Volkan Konak, geçtiğimiz gece Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı.

Volkan Konak, geçtiğimiz gece Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı.

Bir anda yere yığılan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ardından arar topar hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak, öğlen saatlerinde toprağa verildi.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak, öğlen saatlerinde toprağa verildi.

Cenazede acılı ailesi zor anlar yaşarken, pek çok ünlü isim de Volkan Konak'ın cenazesine katıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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