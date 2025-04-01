Kerimcan Durmaz Uzun Bir Aradan Sonra Çıktığı İlk Sahnede Volkan Konak’ın Şarkılarını Çaldı

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis sebebiyle bir süre cezaevinde kaldı bildiğiniz üzere. Verdiği bir konser sırasında, ekrana yansıtılan reklam yüzünden başı belaya giren Durmaz bu olaydan sonra bir süre sahnelerden uzak kalmıştı. Kendisi yeniden sahnelere döndü.
Kerimcan Durmaz sahnesinde, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın şarkılarına yer verdi.
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Volkan Konak, geçtiğimiz gece Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı.
Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak, öğlen saatlerinde toprağa verildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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