Karadeniz'in müziğinin eşsiz sesi Volkan Konak, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Konseri sırasında fenalaşan Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Hastaneye kaldırılan Volkan Konak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kuzey Kıbrıs'ta vefat eden Konak'ın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek memleketinde toprağa verildi.
Konak'ın mezarı başında fotoğraf çekilme yarışı yaşandı. Fotoğraf çekilenler arasında bir de tartışma yaşandı. Tatsız anlar cenazede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Son yıllarda ünlü isimlerin cenazelerinde benzer olaylar sıkça yaşanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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