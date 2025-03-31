Volkan Konak'ın Kendisine Teklif Edilen 1 Milyon Doları Neden Reddettiğini Anlattığı Anlar Yeniden Hatırlandı

Karadeniz türkülerinin efsane ismi Volkan Konak ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Konseri sırasında fenalaşan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Hastaneye kaldırılan Volkan Konak'ın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Volkan Konak'ın, kendisine gelen 1 milyon dolarlık teklifi neden reddettiğini açıkladığı anlar yeniden hatırlandı. Dinleyicilerine verdiği önemi ve saygısını net bir şekilde ortaya koyduğu açıklamasının ardından eğitimine destek olduğu öğrencilerden de bahseden Konak'ın o anları izleyenleri duygulandırdı.
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58 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybeden Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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