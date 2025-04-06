19 Mart günü Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Polat da İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat'ın sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
Fakat Polat'ın avukatı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, hapishane koşullarının kendisine uygun olmadığını belirtti. Buna rağmen Mahir Polat ile ilgili herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, Mahir Polat’a destek olmak için Müze Gazhane’de toplanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, 19 Mart tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık durumunun hızla kötüleştiğini belirtti ve Polat'ın serbest bırakılması için başvuruda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın