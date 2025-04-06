19 Mart günü Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Polat da İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat'ın sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Fakat Polat'ın avukatı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, hapishane koşullarının kendisine uygun olmadığını belirtti. Buna rağmen Mahir Polat ile ilgili herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, Mahir Polat’a destek olmak için Müze Gazhane’de toplanmaya başladı.