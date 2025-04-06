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Vatandaşlar Sağlık Sorunları Yaşayan Mahir Polat'a Destek Olmak İçin Müze Gazhane'de Toplanmaya Başladı

Vatandaşlar Sağlık Sorunları Yaşayan Mahir Polat'a Destek Olmak İçin Müze Gazhane'de Toplanmaya Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 13:18

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19 Mart günü Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Polat da İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat'ın sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti. 

Fakat Polat'ın avukatı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, hapishane koşullarının kendisine uygun olmadığını belirtti. Buna rağmen Mahir Polat ile ilgili herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, Mahir Polat’a destek olmak için Müze Gazhane’de toplanmaya başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, 19 Mart tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, 19 Mart tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Polat, ciddi bir kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve diyabete sahip olduğundan, tutukluluk süresi boyunca iki kez hastaneye kaldırıldı ve anjiyo işlemi yapıldıktan sonra cezaevine geri gönderildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık durumunun hızla kötüleştiğini belirtti ve Polat'ın serbest bırakılması için başvuruda bulundu.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık durumunun hızla kötüleştiğini belirtti ve Polat'ın serbest bırakılması için başvuruda bulundu.

Avukat Erdem, 5 Nisan Cumartesi günü yaptığı bir paylaşımda İl Sağlık Kurulu üyelerinin hazırladığı rapora istinaden, 'Kaybedecek zamanımız kalmadı' ifadesini kullandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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